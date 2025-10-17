Morata, doppio tabù. Alvaro ritrova la Juventus e va a caccia del primo gol con la maglia del Como

Meglio Gabrielloni? "No, anche se Alessandro è un “mito“"... Meglio Cerri? "No, era una sorpresa partita dalla panchina..." Meglio Belotti? "No, pochissimi acuti". Meglio Cutrone? "No, ormai aveva dato tutto". E allora meglio Douvikas? "Dipende, ora non si può dire". Ma allora, vuoi vedere che Alvaro Morata, nonostante sia ancora a digiuno di gol (6 presenze, 1 assist e zero reti), nonostante fatichi ad inserirsi nella squadra, nonostante le grandi aspettative finora disattese, resta comunque il campione su cui ancora poter contare? Questo potrà dirlo solo “padre tempo“, ma nel frattempo fra una birra e una briscola brontolano i tifosi da bar dello sport (soprattutto quelli che frequentano il Milton, la più nota osteria sportiva) e quelli che passeggiando sul lungolago e nel centro di Como commentano quotidianamente le vicende della squadra rivelazione del campionato. "Non ha reso come ci si aspettava ma non è scarso", si affrettano però a precisare i supporter più saggi con qualche capello bianco. Convinti che prima o poi, all’alba dei 33 anni, anche Morata possa sbloccarsi e diventare decisivo, indirizzando il destino dei lariani. "Anche perché qualcuno non si ricorda dove eravamo fino a due anni fa. E prima che arrivasse Fabregas uno come Morata potevamo solo sognarcelo, perciò perché lamentarsi?"

Tutto giustissimo. Bisogna aver pazienza, soprattutto con il capitano della nazionale campione d’Europa. Il Como ha certamente grandi qualità, una energia e un talento da far stropicciare gli occhi. E poi Nico Paz e tanti giovani che valgono un tesoro. Ma ha pure Morata, che prima o poi dovrà cambiare rotta e far ricredere anche Luis de la Fuente, il ct delle Furie Rosse che l’ha escluso dalle ultime convocazioni per le partite contro Georgia e Bulgaria valide per le qualificazioni mondiali. "Si tratta di una decisione tecnica - la spiegazione del tecnico -, Morata è ancora molto importante per noi e lo sarà in futuro".

Che è più o meno il pensiero di Fabregas, il principale “sponsor“ del calciatore arrivato al Sinigaglia dopo una lunga trattativa a tre con Milan e Galatasaray. Alvaro è stato accolto in “pompa magna“ (di fatto, pur riducendosi lo stipendio, è il giocatore più pagato della squadra: 8,3 milioni di euro lordi l’anno, ovvero 4,5 netti), fra tanti buoni propositi, frecciatine al veleno nei confronti dei turchi e giudizi sibillini sul Milan che lo aveva scaricato all’inizio del nuovo anno. Ora il destino e il calendario mettono Morata di fronte ad un bivio importante già domenica all’ora di pranzo: perché lo spagnolo ha la possibilità di rompere il ghiaccio, in casa, proprio contro un’altra sua ex squadra, la Juventus. Partita complicata ancor di più dalle assenze di Rodriguez (deve scontare la seconda giornata di squalifica), Addai (lesione al bicipite femorale rimediata nel match contro l’Olanda) e forse Diao.

Per lo spagnolo quella contro i bianconeri non potrà mai essere un match come tanti: quattro stagioni con la Vecchia Signora non si dimenticano, soprattutto la prima annata (2014-2015) in cui venne soprannominato “bello di notte in Europa“ per le prodezze in Champions. Poi alti e bassi (in mezzo il rientro al Real Madrid nel 2016), comunque due esperienze diverse (a Torino tornò nell’estate del 2020) ricche di gol (12 prima di passare all’Atletico)e successi. Curioso una statistica: nei sette precedenti in cui da ex (con Real Madrid, Atletico e Milan) l’attaccante ha incrociato la Juventus, non è mai riuscito a far gol. Un anno fa con la maglia rossonera, prima in campionato e poi in Supercoppa, il giocatore ha sfidato la Vecchia Signora. Senza lasciare il segno (pur alzando il trofeo a Ryiad). E se domenica fosse la volta buona per abbattere il tabù e festeggiare sotto la curva del Sinigaglia?