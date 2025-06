Nasce l’asse Como-Betis. Anche Antony nel mirino

Il Como sta cercando di stringere i tempi su vari trasferimenti per avere la squadra più pronta possibile in vista del ritiro del 10 Luglio, come vuole Cesc Fabregas. Si è formato un asse fra i lariani e il Betis Siviglia, tanti sono i giocatori tra gli spagnoli che piacciono al tecnico e corrispondono al profilo ideale dell’allenatore: giovani, forti, futuribili ed allenabili. Le società si sono accordate per disputare un’amichevole il 5 agosto a Cadice, che si giocherà prima del Trofeo Gamper, del 10 agosto contro il Barcellona. Dopo le avances per i due Rodriguez, l’attaccante Jesus e il difensore Ricardo, per Isco e per Ezzalzuoli, è salito l’interesse anche per Antony Matheus Dos Santos (nella foto), fortissimo attaccante di proprietà del Manchester United, ma al Betis, con fine prestito il 30 giugno. Antony, dopo una prima parte di stagione deludente allo United con una sola rete, da gennaio è esploso a Siviglia segnandone nove. Il brasiliano sta riflettendo sulla proposta del Como, visto che il Manchester United è intenzionato a venderlo o prestarlo di nuovo.

Morata, invece, ha detto di no ai lariani, che economicamente hanno la possibilità di acquistare giocatori di questo calibro, ma non giocando le Coppe europee, non possono accontentarne le esigenze di carriera. Lo spagnolo vuole giocare ed essere convocato per i prossimi Mondiali con la Spagna. Cerca una squadra che partecipi alla Champions League. Quasi sicuro anche il "no" da parte di Charlie Cresswell, difensore dell’Under 21 inglese che ha espresso il desiderio di rimanere a Tolosa, e quello di Brobbey dell’ Ajax: preferisce rimanere in Olanda. Si tornerà quindi su Abde Ezzalzouli del Betis e Rodrigo Riquelme dell’Atletico Madrid.

Il mercato del Como entrerà veramente nel vivo dopo il 30 giugno, quando si capirà la volontà di numerosi giocatori di livello internazionale a fine contratto. Tutto girerà molto attorno alla situazione di Nico Paz, il cui ritorno a Madrid sponda Real sembra sempre più probabile. Il Como ha anche bloccato le uscitedegli attaccanti, anche se ci sono molte richieste per Cutrone e Fumagalli, di rientro dal prestito a Cosenza. Andrea Belotti non verrà confermato dal Benfica: si sta cercando una società per venderlo. Il ds comasco Ludi, in generale, sta lavorando molto in uscita, perchè sono diversi i giocatori in prestito che rientreranno a Como e Fabregas non vuole ritrovarsi 40 elementi da gestire ad inizio ritiro. Con il Palermo si sta trattando per una cessione definitiva di Audero, questo comporta la ricerca di un altro portiere dopo il ritiro di Reina. Sul taccuino ci sono Perin e Caprile.