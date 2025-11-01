Nico Paz a casa Maradona. Napoli-Como, uno show

La sfida al Napoli è molto attesa a Como, anche per testare le ambizioni e la vera forza delle due squadre. Conte soffre il gioco dei lariani, si è capito nelle due sfide della scorsa stagione, mentre al Como piace giocare a viso aperto contro le grandi. Alle 18, al Maradona, ci sarà sicuramente spettacolo. Il Como non punta al pareggio e Fabregas giocherà con una formazione differente da quelle viste a Parma e in casa con il Verona. I lariani sono in striscia positiva da sette partite e vogliono continuare la serie per rimanere in zona Europa. La partita contro il Napoli è un esame per capire dove si può arrivare in questa stagione e il confronto contro una squadra come quella partenopea, che gioca un gran bel calcio, può favorire gli ospiti, che gradiscono ritmo e spazi, per mettere in mostra tutte le doti tecniche e di squadra.

Partiranno dal 1’ tutti quelli che hanno riposato mercoledì o chi è entrato nel secondo tempo: Smolcic, Moreno, Kempf, Perrone, Vojvoda e Morata, Tutti gli altri, tranne Paz (che cercherà l’ennesima consacrazione nello stadio dedicato a Diego Armando Maradona) e Butez, sono in ballottaggio. Carlos potrebbe riposare e al suo posto giocare Ramon. Ci sono molte soluzioni aperte per quanto riguarda gli esterni. Diao non è per niente in forma e non ha recuperato ancora completamente dall’infortunio, come Addai che fatica a portarsi a livello degli altri, quindi sulla destra verrà avanzato Vojvoda, autore del gol contro il Verona. Sull’altra fascia, c’è una competizione fra Khun e Rodriguez, con lo spagnolo favorito, in quanto più fresco dopo lo stop per tre giornate di squalifica finite mercoledì. Come punta dovrebbe giocare Morata. Douvikas, migliore in campo contro il Verona, mette però Fabregas in difficoltà.

I due allenatori non hanno tenuto la classica conferenza stampa prepartita, per i tempi troppo stretti fra la sfida di mercoledì e quella di oggi. Il Como ha fatto una seduta di allenamento giovedì con i soli giocatori che non hanno giocato o sono subentrati nel secondo tempo contro il Verona e una ieri mattina a ranghi completi, prima della partenza per Napoli. Il quinto posto in solitario, dopo le vittorie contro Juventus e Verona, ha portato un grande entusiasmo in città e nei vari club. Una posizione di classifica, che nella storia del Como si è vista solo negli anni Cinquanta e Ottanta. Il Como a Napoli ha vinto solo due volte, nel 2002 e nel 2003, quando le squadre erano in serie B. In serie A non c’è mai riuscito. Oggi, al fianco dei lariani, ci saranno oltre 700 tifosi, che in queste ore stanno raggiungendo Napoli con vari mezzi. L’ultimo gruppo è partito questa notte alle 4,15. È la prima trasferta libera dalla partita di Bologna del 29 agosto, a seguito dello stop per gli incidenti con i tifosi dell’ Atalanta all’autogrill di Somaglia.