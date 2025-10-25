Tra Parma e Como finisce con uno 0-0 senza emozioni

Chi si aspettava spettacolo fra Parma è Como è rimasto deluso, ne è uscito uno scialbo 0-0, con pochissime emozioni.

La partita la vince il giovane l'allenatore parmigiano Cuesta, che è riuscito a bloccare ogni iniziativa dei lariani, che si trovano sempre in difficoltà, quando giocano contro squadre chiuse che si difendono. Fabregas presenta la stessa formazione, vincente con la Juventus, ma recupera Diao, Addai e Kuhn che sono in panchina.

Il Como parte fluido e veloce, Caqueret in verticale per Morata sulla destra, traversone che passa davanti alla porta, ma Paz e Moreno non ci arrivano. Cutrone cerca il gol dell’ex a tutti i costi, come quando al 12', su rimessa laterale di testa prende la traversa, e riprova sulla respinta, ma Butez è attento. Custa ha impostato la gara, cercando di fermare le fonti di gioco degli azzurri, e la partita è molto spezzettata, con molti falli. Il Como cerca di non dare punti di riferimento, Smolcic e Moreno giocano molto alti, con Paz e Da Cunha che tornano spesso in difesa. Il Parma al 35', non sfrutta una buona occasione, con Bernabè che calcia alto sopra la traversa. Anche Valenti ci prova da lontano al 39', ma il tiro è facile preda di Butez. Un netto fuorigioco di Cutrone, con cross porta all'annullamento della rete di Ordonez, l'unico brivido fino a questo momento. Nonostante il gran possesso palla dei lariani, il primo tempo si conclude praticamente senza tiri in porta per il Como. Fabregas intuisce i problemi e a inizio ripresa cambia gli esterni e modulo, inserendo Addai e Kunh al posto di Vijvoda e Caqueret. I cambi fanno subito effetto, al 6' Da Cunha impegna seriamente Suzuki, nella prima parata della partita. Il gioco però riprende con la solita concentrazione a centrocampo e Fabregas, cambia ancora inserendo Baturina e Douvikas, cercando di dare maggiore spinta offensiva. Anche cambiando più volte modulo Fabregas non riesce a bucare la difesa del Parma, passando dal 4-3-3 al 3-5-2 fino al 4-2-3-1.

È il Parma invece ad essere pericoloso al 36', con Del Prato, smarcato di testa da Benedyczak ,che solo davanti a Butez, spara sul portiere. Anche durante il recupero i giocatori sembrano accontentarsi del risultato e non provano azioni offensive, tranne Douvikas che tira sopra la traversa.

PARMA-COMO 0-0 (0-0)

PARMA (4-3-2-1): Suzuki 6; Delprato 6,5, Circati 6, Valenti 5,5, Britschgi 6; Bernabé 6,5 (dal 30' st Hernani 6), Estévez 5,5, Keita 5,5; Ordonez 6,5 (dal 26' st Sorensen 6), Cutrone 6,5 (dal 44' st Djuric sv.) ; Pellegrino 6 (dal 30' st Benedyczak 6). A disposizione: Corvi, Rinaldi, Lovik, Begic, Cremaschi, Troilo, Trabucchi, Cardinali. All. Cuesta 6,5.

COMO (4-2-3-1): Butez 6,5; Smolcic 6,5, Carlos 6, Kempf 6, Moreno 6,5; Perrone 6, Da Cunha 6 (dal 26' st Baturina 6); Vojvoda 5,5 (dal 1' st Kuhn 6,5), Paz 5,5, Caqueret 5,5 (dal 1' st Diao 6); Morata 6 (dal 26' st Douvikas 5,5). A disposizione: Vigorito, Cavlina, Valle, Goldaniga, Ramon, Posch, Addai, Le Borgne, Van der Brempt, Cerri. All. Fabregas 6.

Arbitro: Chiffi di Padova 6.