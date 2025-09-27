Paz non basta al Como. con la Cremonese finisce 1-1

Como, 27 settembre 2025 – Finisce in parità 1 a 1, l'atteso derby fra Como e Cremonese, Paz e Baschirotto gli autori delle reti.

La partita è stata differente anche nel suo svolgimento, con il primo tempo a marca comasca e il secondo a marca cremonese.

Come previsto, gli azzurri si riversano in attacco fin dai primi minuti, ma il fastidioso vento trasversale crea dei problemi ai cross lariani e si cerca di giocare a palla bassa. Bonazzoli cerca invece di sfruttare il vento, con un tiro da dietro metacampo, però Butez è attento. Il portiere al 16' rilancia subito per Rodriguez, che serve fuori area Kuhn, il suo tiro va sopra la traversa. Al 20' Roberto Sergi s'infortuna ed entra Da Cunha. I lariani fanno fatica a trovare le misure, contro il centrocampo a cinque di Nicola, ma mantiene costantemente il possesso palla. Ma al 31' la Cremonese cade Rodriguez indiavolato a sinistra, prima buca il muro di centrocampo, poi saltando due cremonesi, s'invola verso la bandierina e rientra in area, assist rasoterra perfetto per Paz, che non può sbagliare. Al 36' Terraciano e Silvestri pasticciano su un retropassaggio, dove ancora Rodriguez riesce ad infilarsi e colpire di testa, ma Silvestri con un colpo di reni rinvia. I grigiorossi prendono coraggio sul finire del tempo, Zerbin trova Baschirotto solo in area, ma il tiro del difensore finisce alto. Come sempre Fabregas cambia a inizio ripresa entranop Addai e Kempf. Paz sempre protagonista, prima con un tiro a giro parato da Silvestri, poi con un grande assist per Douvikas, che tira a lato. La Cremonese però approfitta ancora di un Como sbilanciato e sulla sinistra Floriani-Mussolini mette la palla sulla testa di Pezzella che solo davanti a Butez manda alto. La Cremonese prende coraggio, ed è ancora vicina al gol con Pezzela, che trova un buco nella difesa lariana, ma il suo tiro potente, va sopra la traversa. La partita diventa molto fallosa, Di Bello ferma il gioco più volte, anche se alcuni falli restano impuniti. Una pallonata in faccia su cross di Vazquez, genera un angolo al 24' dove nasce il pareggio cremonese. Lo stesso Vazquez, batte l'angolo, Baschirotto con la sua fisicità, salta più in alto di tutti e di testa insacca. Como in dieci al 35', Rodriguez a palla lontana, reagisce con una gomitata sul volto di Terracciano, DI Bello consulta il Var, ed espelle Rodriguez. I lariani si dispongono con il 4-4-1 con Paz centravanti ed hanno subito una occasione grazie a una fuga centrale dell'argentino, che serve a destra Addai, dribbling dell'olandese ma tiro sull'esterno della rete. Però è la Cremonese che sfiora la vittoria nel finale, ma Floriani-Mussolini solo davanti a Butez è in fuorigioco. Un rigore non assegnato, per un fallo su Morata, fa imbufalire il Sinigaglia, ma il pareggio finale è giusto.

COMO-CREMONESE 1-1

Marcatori: Paz al 32’ pt; Baschirotto al 24’st.

COMO (4-2-3-1): Butez 6; Posch 6, Ramon 6,5 (dal 1’st Kempf 6), Diego Carlos 7, Valle 6,5; Perrone 6, Sergi Roberto sv (dal 21’pt Da Cunha 7 ); Kuhn 6,5 (dal 1’st Addai 6 ), Paz 7,5 (dal 45' st.Morata sv), Rodriguez 6; Douvikas 6,5 (dal 20’st Caqueret 6 ). A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Morata, Moreno, Baturina, Smolcic, Vojvoda, Cerri. All. Fabregas 6,5.

CREMONESE (3-5-2): Silvestri 6,5; Terracciano 6,5, Baschirotto 7, Bianchetti 7; Zerbin 6 (dal 1’st Floriani-Mussolini 7), Bondo 6,5, Grassi 6, Payero 6 (dal 18’st Vazquez 7), Pezzella 7; Bonazzoli 6,5 (dal 31’st Vandeputte 6 ), Johnsen 6 (dal 18’st Sanabria 6 ). A disposizione: Nava, Barbieri, Vardy, Sarmiento, Ceccherini, Faye, Lordkipanidze, Folino. All. Nicola 7.

Arbitro: Di Bello di Brindisi 5