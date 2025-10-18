Paz-Yildiz, a voi la scena. A Como la sfida dei dieci

Nella Serie A dei duelli tra Gianni Rivera e Sandro Mazzola, tra Francesco Totti e Alessandro Del Piero, il presente consegnerà la sua versione domani, alle 12.30, al Sinigaglia di Como. È il massimo concentrato di classe che oggi il nostro campionato possa esprimere: Nico Paz e Kenan Yildiz. Uniti dalla classe, divisi dal ruolo, potenzialmente coesistenti nel medesimo undici, se un giorno il destino lo vorrà. Scrollando i social odierni, la loro immagine risplende. Il mancino di Nico Paz graffia, l’ambivalenza di Kenan Yildiz cattura. Due storie, tante parole. L’argentino nato l’8 settembre 2004 a Santa Cruz de Tenerife sogna la 10 di Messi, ma potrebbe portarla sul bianco che in passato fece grande Cristiano Ronaldo. Ha per ora visto cinque volte la maglia della nazionale Campione del Mondo, ma per lui l’idolo di sempre ha già espresso parole importanti: "Ha una testa impressionante".

Come lui, il turco (che arriverà con qualche acciacco al Sinigaglia) è nato lontano dalla nazione che ha già rappresentato 25 volte, insaccando peraltro 3 reti di recente. Ratisbona, esterno Baviera, patrimonio Unesco. Lui lo sta diventando, anche perchè non è normale se per un ragazzo del 4 maggio 2005 un certo Hakan Calhanoglu dice: "Può vincere il Pallone d’oro".

Ma non c’è niente di lineare in queste biografie. Nico Paz è arrivato nel 2024 per 10 milioni di euro. Dal grande Real Madrid alla piccola Como. Alla Casa Blanca dovrebbe tornare tra pochi mesi, con un valore di oltre 50 milioni di euro e un contratto con scadenza 2028. Quello di Yildiz verrà meno di 12 mesi dopo, eppure a Torino è già una corsa al rinovo. Nel 2022 vestì il bianconero della squadra B arrivando a titolo gratuito dal Bayern Monaco. Oggi ha un valore di 75 milioni. Un “furto“ reale di mercato. L’Italia ha sviluppato e valorizzato entrambi: 41 presenze nella massima serie per il comasco, sino ad ora 3 gol e 3 assist. Non ha lasciato il segno solo in due gare su sei e il Como non ha raccolto punti. Due, invece, le reti con 4 assist per lo juventino, che di presenze in A ne può già contare 68.

Accomunati dal numero 10 e dal talento, sul campo battono strade diverse. Nico Paz vuole il pallino del gioco, scende a centrocampo per ricevere palla. Quando controlla, cerco lo spazio, ma non per l’inserimento. La sua volontà è aprirsi l’orizzonte, alzare la testa, leggere la giocata per il compagno. Yildiz spazia naturalmente più avanti. Si sta allargando sulla fascia, vuole puntare l’uomo, creare una vitale situazione di superiorità numerica. L’occhio è più scaltro, guarda in primo luogo alla porta. Ecco perchè potrebbero giocare anche insieme. Nico a leggere l’imbeccata, Kenan a ricevere per concludere in porta. Un giorno potrebbe essere una sfida tra Pallone d’oro. O tra Palloni d’oro. Adesso è Como-Juventus, il massimo concentrato di talento della nostra Serie A.