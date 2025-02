Pranzo di gala a Como. Fabregas, un menu per stupire Conte

Sfida da brividi oggi al Sinigaglia alle 12,30, fra Como e Napoli, due squadre con obiettivi diversi, ma unite da diverse situazioni. La prima è quella del bel gioco, la seconda riguarda l’amicizia fra i due allenatori, Conte ha allenato Fabregas al Chelsea, la terza il feeling fra le due tifoserie, nato durante la gara di andata. Tutti temi per farne una partita speciale, con biglietti esauriti da due settimane e venduti tutti in mezz’ora, compresi i nuovi 175 posti per i tifosi partenopei. Ospiti che riceveranno un’accoglienza speciale, confezionata dal presidente indonesiano del Como, Mirwan Suwarso: birra gratis "per ringraziarli dell’accoglienza" quando il 4 ottobre a Napoli, nonostante la sconfitta 3-1, la società lariana lodò i tifosi partenopei "per la splendida manifestazione di sportivita".

Il Napoli insegue il sogno scudetto e l’ambizioso Como vuole spostarsi nella parte centrale della classifica. Gli azzurri ieri hanno disputato un allenamento allo stadio, aperto ai tifosi che hanno affollato il settore dei distinti, una scelta di Fabregas, per caricare ancora di più la squadra. In campo si sono viste delle novità, come l’assenza di Dossena per un leggero infortunio muscolare, al suo posto oggi dovrebbe giocare il tedesco Kempf, ma anche un Dele Alli in perfetta forma e con voglia di scherzare con i compagni, a testimonianza del suo avvenuto recupero e di un possibile esordio nelle prossime partite. Si sono rivisti anche Moreno e Gabrielloni che saranno in panchina, mentre per Sergi Roberto bisogna aspettare ancora una settimana e molte di più per Sergi Roberto.

"Basta guardare la classifica, per capire quanto è importante e difficile questa partita", dice Cesc Fabregas. "Noi abbiamo l’obbligo di dare continuità dopo il successo di Firenze, con il Napoli bisognerà aumentare ancora di più la prestazione difensiva di tutta la squadra, dobbiamo arrivare prima degli avversari sulla palla e crescere ancora di più mentalmente. In questo anno e mezzo abbiamo fatto grandi passi in avanti per meritarci questa partita, ora non dobbiamo farci sfuggire quest’altra occasione. La nostra forza, con la rosa ampia e competitiva è quella di variare continuamente, confondere le idee all’avversario, senza abbassare la qualità"

Gli unici dubbi riguardano il reparto avanzato: "In attacco dovrò decidere fra quattro grandi giocatori (Diao, Paz, Strefezza e Fadera), sarà una scelta difficile, ma sono contento di farla. Non è importante chi gioca o gioca solo dieci minuti, noi siamo una grande famiglia, città, squadra, tifosi, dirigenza, tutti siamo sempre per il Como. Diao sta giocando bene e può migliorare tanto ancora, ha solo vent’anni, lo abbiamo scelto perchè il campionato italiano è proprio adatto alle sue caratteristiche che esalta la sua velocità e forza fisica, deve migliorare nella fase finale, può giocare sia ala che al centro dell’attacco".

(4-3-3) : Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Perrone, Caqueret, Da Cunha; Diao, Paz, Strefezza.