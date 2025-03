Questa Roma non si ferma più. Como ribaltato, ma è da applausi

2

(3-4-2-1): Svilar 6,5 ; Celik 7 (dal 28’ st Rensch 7), Mancini 6, Ndicka 6; Soulé 6 (dal 14’ st Saelemaekers 7), Koné 5,5 (dal 14’ st Cristante 6), Paredes 5,5, Angelino 7; Dybala 7, Pellegrini 6 (dal 1’ st El Shaarawy 5,5); Shomurodov 5,5 (dal 1’ st Dovbyk 6,5). All. Ranieri 7.

COMO (4-3-3): Butez 6,5; Smolcic 6,5 (dal 10’ st Vojvoda 6), Goldaniga 6,5, Kempf 5, Valle 5,5 (dal 28’ st Moreno 6); Caqueret 6,5 (dal 10’ st Cutrone 5,5), Perrone 7, Da Cunha 7; Strefezza 6,5, Paz 6,5 (dal 37’ st Ikoné sv) , Diao 6,5 (dal 28’ st Fadera 6,5). All. Guindos - Fabregas 6,5.

Arbitro: Pairetto di Nichelino 5,5.

Reti: Da Cunha al 44’ pt; Salemaekers al 15’ e Dovbyk al 31’ st.

Il Como perde a Roma per 2 a 1, dopo aver dominato la partita fino all’espulsione di Kempf. I giallorossi dilagano nel secondo tempo, portendo a casa l’undicesimo risultato utile consecutivo. Un super Dybala incontenibile ha vinto lo scontro diretto con Nico Paz, i due argentini, che ambiscono alla dieci della nazionale argentina di Messi. Il Como per fermare Dybala ha regalato cinque ammonizioni, compresa quella doppia di Kempft che è costata l’espulsione.

I gol di Salemaekers e Dovbyk, che sono stati la conseguenza, sono invece il marchio della vittoria romana raggiunta con fatica. I lariani sono stati sfortunati, ma nel calcio non bisogna appellarsi alla sfortuna: dopo il primo entusiasmante gol di Da Cunha, grazie a una fantastica imbucata di Perrone, hanno subito un gollonzo al primo vero tiro in porta, con Valle che scivola per contrastare Salemaekers imbeccato da Celik, il suo tiro contrastato da Goldaniga acquista una traiettoria imprevedibile, batte sulla parte interna della traversa ed entra in rete. Il Como ha avuto poi due clamorose occasioni con Cutrone e preso un palo con Vojvoda, nel finale in dieci uomini, dimostrando ancora una solida compattezza di squadra. L’assenza di Fabregas in panchina non si è sentita, i lariani sono sempre stati arrembanti, con le serpentine di Diao e passaggi geometrici di Caqueret, andando vicini ad un’altra clamorosa vittoria contro una big del campionato. È stata anche una partita molto tattica, con il Como che ha cambiato il modulo di gioco ben quattro volte e la Roma due. Amareggiato Fabregas nel dopo partita: "Anche in dieci, abbiamo avuto una mentalità vincente ma non siamo riusciti a cogliere il risultato. È stata un’altra partita senza punti, dove però abbiamo imparato molto, per crescere in mentalità ed esperienza. In dieci abbiamo imparato a soffrire, ma anche a fare uscire la nostra personalità, abbiamo provato a recuperare la partita per portare a casa un meritato pareggio. Il nostro spirito è sempre quello di vincere, abbiamo visto giocatori come Strefezza andare a dare una mano in difesa, facendo il quinto in linea, con sacrificio per cercare di ribaltare il risultato. Dobbiamo migliorare molto ancora sotto rete. Sbagliamo molto gol, siamo molto bravi nel gestire palla, ma ci manca il colpo finale", aggiunge il tecnico spagnolo, che poi elogia il maestro avversario.

"Devo fare i complimenti a Ranieri, noi abbiamo vinto anche se non sono arrivati i punti. È un orgoglio aver giocato alla pari con una squadra che non ha mai perso nel 2025. Noi siamo in linea con gli obbiettivi richiesti dalla società, ma dobbiamo ancora migliorare, abbiamo delle grandi qualità tecniche ancora da coltivare. Chi non si applica sa che non giocherà la partita, i giocatori lo sanno, dobbiamo essere sempre umili. Solo in questo modo possiamo vincere, oggi non abbiamo concesso pochissimo alla Roma, come avevamo fatto contro Milan e Atalanta, abbiamo dei giovani molto forti a livelllo individuale, ma solo con la compattezza di squadra possiamo vincere".

Enrico Levrini