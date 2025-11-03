Questo Como è davvero europeo. Fabregas alza ancora l’asticella

Il Como può aspirare all’Europa? Siamo solo alla decima di campionato, ma i segnali che manda la squadra di Fabregas sono notevoli. La vittoria contro la Juventus e il pareggio a Napoli, arrivato dopo l’errore dal dischetto di Morata, possono far sperare i tifosi lariani. Il Como gioca senza alcun timore di fronte alle squadre blasonate. Gli acquisti, certo costosi, ma meticolosamente studiati, dallo staff lariano sono giovani futuribili, che in pochi anni posso portare gli azzurri alla ribalta continentale. Nico Paz, Addai, Diao, Rodriguez, Perrone, probabilmente non erano conosciuti, fino a un paio di anni fa, dal grande pubblico, ma anche dagli operatori di mercato e manager della serie A, alcuni dei quali preferiscono investire sul campione già affermato.

Il nome di Fabregas, poi, è una garanzia di crescita e i giovani sono invogliati a passare al Como, a maturare con meno pressioni rispetto alle grandi piazze. C’è un solo giocatore nelle mire degli azzurri che alla fine non è arrivato ed è Petar Sucic, un altro con lo stesso profilo dei nomi precedenti, giovane, futuribile e di gran talento. Il “no“ della Dinamo Zagabria ha però portato la società all’acquisizione completa, dal Manchester City, di Maximo Perrone. La solidità economica della società permette di rifiutare le clamorose offerte per i propri giocatori e l’ allenatore. Un progetto perfetto, dove forse manca qualche giocatore Italiano. "Li abbiamo cercati, adatti al nostro sistema e mentalità, ma non ne abbiamo trovati - ha affermato Fabregas - A parità di scelta, prenderei sicuramente un giocatore italiano, ma ce ne sono pochi e tutti di proprietà di grandi squadre. Quando allenavo la Primavera, ho visto ottimi elementi ed abbiamo investito su di loro, per costruire una squadra che possa dare giocatori italiani alla prima. Ci vorranno un paio di stagioni, ma questo è un altro obiettivo della società".

Anche senza italiani, i risultati stanno arrivando. Il Napoli, in casa, aveva sempre vinto è questo è un motivo d’orgoglio per Fabregas. "Ho ringraziato i ragazzi dopo la partita, anche se dopo averla giocata in questo modo si doveva vincere. Abbiamo disputato un gran match in casa dei campioni d’Italia, potevamo anche vincere. In pochi sono venuti a Napoli a giocarsi la partita e a pressare gli avversari, stiamo crescendo ancor di più. Facciamo parte di un grande processo, con dei giovani che hanno alti e bassi, ma mi ritengo fortunato ad aiutarli a crescere".

Uno dei problemi del Como riguarda invece i calci di rigore. "Noi non abbiamo un rigorista fisso, chi se la sente va a batterlo", afferma. Nelle ultime due stagioni di A i lariani non hanno mai segnato un penalty: li hanno sbagliati Cutrone, Paz e adesso Morata. Il centravanti spagnolo viene sempre difeso dal suo allenatore, perché esegue il lavoro assegnato, ma dopo dieci partite non ha ancora trovato la porta e per una punta può essere un problema.