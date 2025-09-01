Qui como. Doppio colpo per la difesa:. Fabregas avrà. Posch e Diego Carlos

Vuoto d’aria e conseguente turbolenza a Bologna. Così il Como è bruscamente tornato sulla terra facendo più di un passo indietro rispetto allo strepitoso debutto casalingo contro la Lazio. "La squadra ha creato diverse occasioni, ma la palla non è entrata. Non era il nostro giorno, analizzeremo bene con calma. Nel calcio bisogna adattarsi anche all’avversario. Ci sono ragazzi che hanno fatto una buona partita, ho visto la giusta mentalità", la riflessione post partita di Cesc Fabregas. Lariani che, pur senza rinunciare a giocare, hanno sofferto il pressing degli avversari e sono stati poco incisivi sotto porta. Ora la sosta, ma soprattutto le ultime ore di mercato, con importanti rinforzi per il reparto arretrato: chiusa la trattativa proprio con il Bologna per Stefan Posch (nella foto), che arriva in prestito con obbligo di riscatto (operazione da 6 milioni di euro). Col difensore austriaco anche un altro centrale di esperienza, il brasiliano del Fenerbahce Diego Carlos (prestito oneroso da 2,5 milioni). Non solo: accordo per l’acquisto del portiere svedese Noel Tornqvist, 23 anni, dal Mjallby AIF, squadra dell’Allsvenskan. Il giocatore resta (in prestito) allo stesso Mjallby e arriverà in Italia a gennaio del 2026.

G.M.