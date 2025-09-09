QUI COMO. Fabregas medita un colpo a sorpresa. Nel mirino dei lariani lo svincolato Ziyech

I primi “rumors“ c’erano già stati nell’ultima sessione del mercato invernale: dicembre 2024, la stampa spagnola riportava la notizia secondo cui Hakim Ziyech avrebbe potuto svincolarsi dal Galatasaray e approdare alla corte di Cesc Fabregas, praticamente gratis. Quasi nove mesi dopo ci risiamo, con nuovi voci che accostano il talentuoso classe ’93 marocchino al Como per quello che sarebbe l’ennesimo colpo ad effetto del club lariano.

Insomma, ad oggi il mercato della società di proprietà della famiglia Hartono non pare essersi chiuso, il teatro dei sogni in riva al lago è sempre aperto: nonostante il gong della sessione estiva, l’occasione a parametro zero stuzzica l’idea di tutto l’ambiente che da anni ormai lavora sullo scenario calcistico in un contesto moderno con progetti seri e investimenti prestigiosi. Ziyech solo una suggestione o qualcosa di più concreto? Lo scorpriremo presto, perché il forte esterno avrebbe confidato a chi gli sta vicino di essere parecchio attratto dalla nostra Serie A (in passato è stato ad un passo da alcuni club, Napoli compreso): Roma e Parma si sono già fatti avanti, e anche il Como (che perderà l’infortunato Diao pare per un mese) sta facendo un pensierino sul calciatore che dopo l’esperienza vissuta all’Al-Duhail in Qatar, vuole tornare in Europa.