Qui Como. Fabregas resta in silenzio, parola a Ludi: "Noi all’altezza di chi è in Champions»

Nella notte in cui brilla ancora la stella di Addai, che a soli 20 anni è diventato una certezza del Como dimostrandolo pure nel match di Bergamo, i lariani tornano a casa con un punto ma soprattutto consapevoli di aver superato un altro esame importante. Cesc Fabregas (squalificato) ha sofferto in silenzio seduto in tribuna ma alla fine era ovviamente soddisfatto come il ds Carlalberto Ludi che ancora una volta lo ha sostituito davanti ai microfoni: "Siamo molto orgogliosi della partita con l’Atalanta. Dal punto di vista tecnico ci ha visto sbagliare qualcosa ma pure farne altre importanti, abbiamo giocato alla pari di una squadra di Champions League portando a casa un pareggio importante. Per il nostro gioco serve personalità tecnica, il nostro faro è Cesc. Se si sbaglia non ci importa, ma attraverso l’errore dobbiamo crescere".

A proposito del tecnico: si è goduto la prestazione dei suoi ragazzi dagli spalti e purtroppo anche dopo la sosta, con la Juventus, non sarà in panchina perché dovrà scontare il secondo turno di stop. Praticamente un leone in gabbia: "Conoscendolo… penso che sia la cosa peggiore che gli possa capitare - ammette Ludi - avrà sofferto tantissimo. Lui è un uomo estremamente passionale e un leader pazzesco che sa trasmettere energia e vederlo rinchiuso non deve essere stato facile per lui. Anche se tocca a me parlare il mio ruolo è sempre lo stesso, di supporto. È fondamentale anche per sentire le percezioni dei giocatori. Chi ha sostituito Fabregas, Dani Guindos, si è comportato molto bene e anche il resto dello staff. Però sappiamo che Cesc si è divertito e questo è fondamentale. Noi e Fabregas viviamo per vincere, ma divertirsi è un altro obiettivo. Non riuscire a segnare è un margine di crescita da migliorare e penso che ci riusciremo". GM