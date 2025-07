QUI COMO. Oggi l’ufficialità di Jesus Rodriguez. Thiaw ci ripensa: occhi su Starfelt

Jesus Rodriguez (nella foto) è arrivato a Como per le prime visite mediche. Oggi si attende l’ufficialità dell’acquisto dal Betis. Il costo del passaggio prevede 22 milioni euro oltre a 6 di bonus, che si avvicina alla clausola rescissoria fissata dal Betis a 30 milioni. L’esterno della nazionale under 21 spagnola è uno dei pezzi pregiati del mercato: a gennaio sul giocatore oltre al Como c’era il Napoli, ma Cesc Fabregas è riuscito ad avere la meglio. Rodriguez è l’alter ego di Assane Diao, l’anno scorso hanno giocato insieme al Betis la prima parte della stagione, alternandosi sulle due fasce. Rodriguez ha solo 19 anni e la scorsa stagione, fra Liga e Coppa del Re e Conference League, ha giocato 32 partite segnando 3 reti. Ha giocato anche la finale di Conference contro il Chelsea. È un altro esterno che si aggiunge alla scuderia di Fabregas, che quest’anno avrà l’imbarazzo della scelta in attacco. Si attende a ore anche la conferma per Morata, si è vicini a un accordo con il Galatasaray. Per quanto riguarda la difesa, Thiaw ha un ripensamento su Como, nonostante l’accordo con il Milan per 25 milioni. I lariani si sono messi nel pomeriggio sulle tracce del centrale nazionale svedese, Carl Starfelt, del Celta Vigo, che però ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2027: il Como ha offerto 8 milioni.

Enrico Levrini