Qui Como. Riecco Rodriguez. Fabregas fa turnover: "Serve freschezza. Ma occhio al Verona»

Al Sinigaglia (ore 18.30) il Como vuole tornare alla vittoria contro il Verona, dopo il pareggio di Parma. Fabregas, però, terrà conto anche della sfida di sabato, al Maradona, con il Napoli: "Farò cambiamenti, ho bisogno di energie fresche. Tutti hanno qualità e meritano di giocare. Anche Sergi Roberto e Dossena stanno recuperando: li vedremo in campo a novembre." Dopo tre turni di squalifica torna Rodriguez (nella foto). Sull’altra fascia Diao favorito su Kunh e Addai. In difesa, Posh potrebbe dare fiato a Smolcic. In avanti, sicuro turno di riposo per Morata: giocherà Douvikas. Possibile anche una staffetta fra Baturina e Paz. "Il Verona è una squadra pericolosa - le parole di Fabregas - e non merita il quart’ultimo posto in classifica. Giovane e Orban sono una coppia di attaccanti molto affiatati, possono metterci in difficoltà. Abbiamo fatto grandi passi in avanti in difesa: dobbiamo continuare così". E ancora: "Abbiamo giovani che fra qualche anno giocheranno i mondiali. Li stiamo crescendo: questo è il mio progetto e della società. Il risultato al momento è relativo, conta l’idea di calcio".

Como (4-2-3-1): Butez; Posh, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

Enrico Levrini