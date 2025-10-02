Qui Como: tre turni di stop per l’attaccante, due per il tecnico Fabregas. Paga Rodriguez, “salvato“ Terracciano

Tre giornate di squalifica (sanzione minima nei casi di “condotta violenta“ di un calciatore) sono state inflitte dal giudice sportivo di serie A al giocatore del Como Jesus Rodriguez, espulso nel match contro la Cremonese "per aver colpito con violenza ad una gamba un calciatore avversario, col pallone lontano". Due invece i turni di stop al suo allenatore, Cesc Fabregas, cui è stato mostrato il “rosso“ "per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell’arbitro e avergli rivolto un’espressione irriguardosa dopo la notifica del provvedimento di espulsione". Ma fanno rumore soprattutto le tre giornate per l’attaccante dei lariani (che lamentano anche la lesione muscolare di Sergi Roberto), allontanato dal campo con intervento del Var dopo il fallo di reazione su Terracciano. Il designatore Rocchi ha però qualcosa da ridire: "Il rosso è corretto, la reazione del giocatore c’è stata. Al di là che ci sia l’impatto o meno il tentativo di colpire è già un’infrazione. Dall’altra parte non sono contento, e l’ho detto agli arbitri coinvolti, perché non si può non ammonire chi provoca la reazione. Se c’è una reazione è perché c’è un’azione. L’altra cosa che non mi piace è chi continua a toccarsi il viso quando non si viene neanche sfiorati o colpiti in altre parti del corpo. Su questo staremo attenti".