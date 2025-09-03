Risoluzione del contratto, l’inglese nell’elenco degli svincolati. Dele Alli, è già finita la “favola“ sul lago. Solo nove minuti in campo, addio Como

Quella che doveva essere una bella avventura calcistica è già finita. Lasciando poco o nulla in eredità. Otto mesi dopo il suo arrivo sulle rive del Lario, Dele Alli ha risolto il contratto (era vincolato fino al giugno del 2026) con il Como. E’ stata la società lariana in un comunicato a darne notizia spiegando le motivazioni: "Como 1907 e Dele Alli hanno concordato la risoluzione consensuale del contratto. Dele è desideroso di avere opportunità di gioco regolari e, dato che non faceva parte dei piani immediati del club, entrambe le parti hanno ritenuto che fosse la decisione giusta separarsi prima della chiusura del mercato. Il club ringrazia Dele per il suo tempo a Como e gli augura il meglio per il futuro".

Arrivato a fine dicembre 2024, l’inglese ha impiegato non poco tempo per trovare la condizione anche per le ultime stagioni giocate a intermittenza a causa di alcuni problemi muscolari. Su di lui c’erano tante aspettative da parte di società e tifosi, lo stesso Fabregas ha fatto il possibile per aiutare l’ex stella del Tottenham, ma alla fine tutto ciò che resta sono appena 9 minuti di gioco, disputati a San Siro contro il Milan e durante i quali ha rimediato un “rosso“ dopo lo sfortunato intervento da dietro ai danni del connazionale Loftus-Cheek. Da allora (era la giornata numero 29) è sparito dai radar. Fino all’inevitabile separazione. Ora, da svincolato, può ripartire. G.M.