Rosso a Ramon e pari del Genoa. La magia di Nico Paz non basta. Ekuban beffa il Como nel finale

Il Como pareggia contro il Genoa per 1 a 1, mostrando il solito gioco spettacolare e un Nico Paz formato Champions, ma il gol di Ekuban nel recupero gela il Sinigaglia. Morata esordisce dall’inizio in questo campionato. Numerosi falli caratterizzano l’inizio della partita, Paz viene atterrato due volte di seguito. Il fuoriclasse argentino al 13’, marcato da tre giocatori, finta di andare a sinistra, si gira su se stesso, fa un passo in avanti e con un mancino secco infila all’angolo destro da fuori area, dove Leali non può arrivare. In vantaggio, il como continua a macinare gioco, con Rodriguez che s’infila fra le maglie genoane e verticalizza per Kuhn e Morata, entrambi mancano per poco all’appuntamento. Caqueret ha il passo giusto e domina il centrocampo, aiutato da Morata che indietreggia molto alla ricerca del pallone. Al 29’ Vojvoda soprende tutti lanciando sulla destraKuhn, che come una freccia arriva solo davanti a Leali: con un gran riflesso il portiere riesce con i piedi a deviare la palla del rasoterra angolato, ma è ancora più grave l’errore di Morata che a porta vuota sbaglia un gol clamoroso.

Finalmente si vedono anche i liguri al 33’, Marin appoggia in area per Colombo, Butez respinge il suo tiro e quello di Ellertsson, poi Masini mette fuori di poco. Brivido al 43’ quando, su un retropassaggio di Vojvoda, Butez scivola e mette in angolo la palla. La ripresa parte a ritmi più bassi, con i liguri che provano a impostare l’azione, ma la difesa del Como è sempre attenta. Nico Paz invita i compagni a rete, come Caqueret che calcia a lato una buona occasione al 18’. La partita di Morata finisce due minuti più tardi, sostituito da Douvikas. I lariani si passano troppo palla in area, alla fine è Vojvoda che da destra colpisce a botta sicura, ma è bravo Leali a respingere. Il Genoa è pericoloso nel finale e si procura due angoli consecutivi che non impensieriscono Butez. Al 43’ Piccinini espelle Ramon, per una scivolata in ritardo su Messias. Il Como in dieci subisce subito il pareggio nel recupero: tiro di Norton-Cuffy, la palla deviata da Sergi Roberto colpisce il palo e arriva a Ekuban che mette in rete. Nel recupero i lariani rischiano addirittura la beffa, ma si salvano in corner.