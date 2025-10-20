Tutti in piedi, sono cose da Paz. L’argentino incanta e ringrazia: "È un sogno vedere tanti bambini che indossano la mia maglietta»

C’è un calcio “vintage“ che ti riporta indietro nel tempo, quando il talento e la fantasia contavano più della corsa e dei muscoli e per tutti i tifosi, soprattutto i giovanissimi, la numero 10 era la maglia dei sogni. E ieri sulle tribune del “Sinigaglia“ faceva un certo effetto vedere qualche ragazzino con la casacca di un certo Del Piero accanto a tantissimi coetanei di casa che indossavano quella di Nico Paz o di Yildiz. Alla fine festeggiavano i piccoli fan dell’argentino, il quale con una magia dietro l’altra ha deliziato i presenti e sgambettato la Vecchia Signora come se fosse un inquietante “assaggio“ della trasferta di mercoledì dei bianconeri in casa del Real Madrid, il club dove Nico è cresciuto e dovrebbe tornare.

"La gente si identifica in me e per me è un sogno di quando ero bambino che si realizza - dice felice il 21enne idolo dei comaschi -. E’ bello vedere i bimbi con la mia maglia, è bello vedere la gente come mi tratta e come si emozionano i più piccoli quando fanno una foto con me, è un motivo d’orgoglio". Si è fatto conoscere e apprezzare nella passata stagione il giovanotto, con tante giocate di qualità anche contro avversari di spessore e maggior esperienza. Non erano isolati lampi di classe, ora anche i numeri dicono che Nico Paz è il protagonista assoluto di questo inizio di campionato perché è il giocatore che ha partecipato a più reti in Serie A (8 in totale). Ma non è tutto: l’argentino è uno dei tre calciatori nei “top-5“ campionati europei 2025/26 ad aver già firmato almeno 4 gol e 4 assist (sulle nove globali della squadra), al fianco di stelle come Vinícius Júnior e Luis Díaz (5 reti e 4 assist).

Ne va fiero ovviamente anche il suo “mentore“ Cesc Fabregas che nel fine partita è sceso dalla tribuna per andare ad abbracciare lui e i suoi compagni di squadra: "Stiamo portando Nico ad un altro livello, grazie a lui, a come lavora e alla sua umiltà. Credo sia un campione, capisco quando un giocatore ha la testa per diventare un top o se è uno da una stagione e basta. Lui può arrivare dove vuole". Poi l’allenatore spagnolo si è levato qualche sassolino nei confronti del collega juventino che alla vigilia aveva mostrato una certa “invidia“ nei suoi confronti ("Il Como è una finta piccola, ha investito tanto e i giocatori li ha scelti tutti l’allenatore..."). Ieri Fabregas ha replicato: "Tudor ha detto che ho preso i giocatori che volevo, ma forse non gli hanno spiegato bene le cose. Lui mi ha chiamato ‘l’allenatore del Como’ ma io, con rispetto, lo chiamo ’mister Tudor’. Lui deve vincere sempre con la Juventus, noi no, facciamo un altro mestiere". Controreplica di Tudor: "Fabregas può dire quello che vuole". Alla prossima.