Con il Sansepolcro finisce 0-0. Cannara, reti bianche al Buitoni. Ritorno tra gli applausi per Armillei

V.A. Sansepolcro

0

Cannara

0

V.A .SANSEPOLCRO (4-2-3-1): Bambara; Adreani, Borgo, Fumanti, Cerbella (31’ st Barculli); Omohonria, Gennaioli; Salis (26’ st Alagia), Brizzi (15’ st Massai), Belli; Bocci. A disp: Ermini, Innocentini, Merciari, Petricci, Testerini, Fabozzi. All. Ciampelli

CANNARA (3-5-2): Vassallo; Myrtollai, Bertaina, Baraboglia; Cardoni G. (41’ st Vitaloni), Roselli, Montero, Maselli (22’ st Porzi), Scvhindt; Haxhiu, Lomangino. A disp: Taiti, Camilletti, Ferrario, Raviele, Fioretti, Cardoni R., Azurunwa. All. Armillei

Arbitro: Francesco Scarati di Termoli (Bianchi di Roma 1 e Paolo Camilli di Roma 1).

NOTE: spettatori 600 circa.

SANSEPOLCRO - Reti bianche al "Buitoni" fra Sansepolcro e Cannara. Un ritorno tra gli applausi per Antonio Armillei, capace di vincere due volte l’Eccellenza, in tre anni, sulla panchina dei biturgensi ed ora al timone del Cannara. Una partita che stenta a decollare con la prima vera occasione da rete che arriva sul finire del primo tempo e porta la firma di Borgo, servito da Bocci. Palla sul fondo. Nella ripresa Ciampelli conferma il suo 4-2-3-1. Sull’altro fronte Armillei non smuove il suo 3-5-2. Ci prova Schvindt su punizione ma Bambara blocca. Ancora Cannara, sempre con l’argentino Schvindt: conclusione debole. Quando poi Bocci si presenta a tu per tu con l’altro grande ex, Vassallo, sul servizio di Gennaioli, il portiere cannarese è bravissimo in uscita. Nel finale ancora Vassallo grande protagonista sulla sventola di Bocci servito da Alagia. Finisce 0-0 al Buitoni, entrambe le formazioni muovono la classifica e, a conti fatti, va bene così.