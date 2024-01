Con il Tavernelle finisce 1-1. Nestor, pari-beffa a tempo scaduto

NESTOR

1

TAVERNELLE

1

NESTOR: Montanari, Alabastri, Proietti, Vestrelli, Ceccarelli, Ciurnelli, Faraghini, C. Mancini, Calistroni (25’st Paradisi), Passaquieti, L. Mancini. A disp.: Taddei, Rossi, Rondoni, El Madouni, Pezzanera, Binaglia, Covarelli, Morales. All.: Vicarelli

TAVERNELLE: De Marco, Antolini (38’st Mencarelli), Polpetta, Benda (32’st Fahimi), Fiorucci (38’st Graziani), Andreoli, Ceccomori, Cerboni, Cacciamano (49’st Felici), Salvucci, Russo. A disp.: Cardinali, Orlandi, Ferricelli, Vitali, Patalocco. All.: Valentini

Arbitro: Ramundo di Paola (Di Giuseppe-Nika di Terni)

Marcatori: 29’st Passaquieti (N), 44’st Polpetta (T)

NOTE: spettatori 250 circa. Recuperi pt 1’, st 4’. Ammonito Fahimi (T).

Come contro l’Olympia Thyrus e l’Ellera, i minuti finali si rivelano ancora una volta fatali alla Nestor, che deve nuovamente rinviare l’appuntamento con una vittoria che manca ormai da quasi 4 mesi. A strozzare in gola l’urlo dei marscianesi è stata una prodezza dell’ex Polpetta, che al minuto 89 ha permesso al Tavernelle di agguantare il pareggio al termine di una gara disputata sottotono dall’undici di Valentini, se è vero che in avvio di primo tempo Calistroni spreca due buone occasioni (al 9’ e al 13’), mentre l’ex grifone De Marco si supera con altrettanti interventi decisivi (uscita al limite dell’area su Lorenzo Mancini al 22’ e respinta su tiro di Faraghini al 33’). La Nestor fa la gara che deve fare, rischiando solo al 21’ per un colpo di testa di Polpetta (proprio lui) su punizione di Fiorucci che finisce fuori di poco. Nella ripresa calma piatta fino al 28’ quando il neoentrato Paradisi viene lanciato in contropiede ma spara addosso a De Marco; è il preludio al vantaggio della Nestor che si concretizza dopo un giro di lancette: protagonista Passaquieti, che su azione di rimessa laterale con la difesa ospite ferma batte De Marco con un preciso destro. Al 44’ ecco la perla di Polpetta, che da 20 metri lascia partire un destro che muore sotto l’incrocio dei pali per il più classico dei gol dell’ex.