Con Roma city granata agguerriti: "Il mio Fano ha gli occhi della tigre"

Fuori dalla Coppa Italia, il Fano cercherà di restare in questo campionato dando concretezza alla lotta salvezza a cominciare dalla trasferta di oggi a Riano contro il Roma City. Entrambe le squadre vengono da una sconfitta. "Noi veniamo da una sconfitta rotonda in casa – dice Luca Spendolini che per la seconda volta consecutiva siederà sulla panchina al posto dello squalifica Rondina – loro hanno perso ad Avezzano. Durante la settimana ho visto nei ragazzi una voglia di rivalsa, ma anche nello staff. Penso che sarà una partita gagliarda, combattuta palla su palla che speriamo di portare a casa perché abbiamo bisogno di un risultato positivo". Una settimana contraddistinta dalla lunga trasferta a Campobasso mercoledì scorso che ha scombussolato i piani della preparazione. "Chiaramente non abbiamo potuto fare la settimana, però a Campobasso abbiamo dato la possibilità a dei ragazzi della Juniores di giocare in prima squadra". Il grosso del gruppo è rimasto a lavorare a Fano fino a ieri, visto che il Fano arriverà a Roma oggi stesso con un’altra alzataccia dopo quella in Molise. In compenso ci sono diverse buone notizie a cominciare dal rientro dello spagnolo Gonzalez che ha scontato la giornata di squalifica per finire al portiere Guerrieri che farà il suo ritorno in squadra dopo l’operazione facciale. L’estremo difensore romano giocherà comunque con una maschera protettiva. "Guerrieri giocherà certamente – assicura mister Spendolini – per cui abbiamo solo un dubbio che scioglieremo solo qualche ora prima della partita". Dovrebbe riguardare Urbinati che si è allenato poco in settimana, comunque al suo posto è pronto Cannavaro. Sempre se resterà confermato lo stesso assetto tattico. "Già il cambio in panchina è una modifica. Stiamo comunque provando qualcosa di diverso – aggiunge Spendolini – senza però lasciare il buon lavoro fatto prima. Cercheremo di trovare qualcosa di diverso perché nella partita ci sono tante partite. Anche domenica scorsa il mister avversario ci ha allargato la pyunta e questo ci ha messo in difficoltà. Vorrà dire che ci servirà da lezione per capire il momento della partita in cui azzeccare i cambi. Sull’altro fronte mister Maurizi dovrà fare a meno a centrocampo degli squalificati Ferrante e Capece.

Così in campo, stadio "Riano Athletic Center", ore 14,30.

ROMA CITY (4-4-2): Di Chiara; Ferrante, Scogliamiglio, Azzimati, Todisco; Trasciani, Gelonese, Proia, Bonello; Di Renzo, Sparacello. A disp. Tranquilli, Cabella, Vasco, Raffini, Pellegrino Ascoli, Fradella, Thiam, Gurini. All. Maurizi.

ALMA JUVE (3-5-2): Guerrieri; Mancini, Tomassini, Riggioni; Pensalfini, Antonioni, Cannavaro, Gonzalez, Allegrucci; Padovani, Tenkorang. A disp. Bellucci, Badan, Meneschincheri, Saponaro, Urbinati, Zanni, Malshi, Cardinali, Kalombo. All. Rondina sq., in panchina Spendolini.

Arbitro: Costanzo Cafaro di Alba

Silvano Clappis