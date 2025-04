Conference League in tv: guida completa all'andata delle semifinali. Dove vederle

Roma, 30 aprile 2025 – Ritorna la Conference League, con le semifinali che andranno in scena domani alle 21. Sono quattro le squadre ancora in corsa: Betis, Fiorentina, Djurgarden e Chelsea, tutte a caccia della finale di Breslavia. Fiorentina e Chelsea hanno confermato le aspettative: entrambe, infatti, erano date per favorite all'inizio della competizione, e la semifinale raggiunta dimostra come, finora, sia andato tutto per il verso giusto. Il Djurgarden è la rivelazione del torneo, mentre il Betis inizialmente ha deluso, qualificandosi solo quindicesima nella fase campionato, ma è cresciuta nei turni successivi, fino a raggiungere la semifinale.

Betis – Fiorentina

La Fiorentina è alla ricerca della terza finale consecutiva in Conference League, ma davanti a sé avrà un Betis che, soprattutto nella seconda parte di stagione, ha decisamente alzato il livello. Il cammino degli spagnoli è stato travagliato: il quindicesimo posto, con dieci punti conquistati, non ha impedito ai biancoverdi di saltare i playoff, ma da quel momento in poi non si sono più fermati, sconfiggendo Gent, Guimaraes e Jagiellonia. La Fiorentina, che si è qualificata direttamente agli ottavi dopo il terzo posto nella league phase, ha eliminato Panathinaikos e NK Celje. Di seguito le probabili formazioni.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Betis

Betis (4-2-3-1): Vieites; Sabaly, Bartra, Natan, R. Rodriguez; Altimira, Fornals; Antony, Lo Celso, J. Rodriguez; Bakambu. All.Pellegrini. Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmunsson, Kean. All.Palladino.

Djurgarden – Chelsea

Il Chelsea è probabilmente la squadra favorita alla vittoria finale: un cammino perfetto in league phase, con sei vittorie conquistate in altrettante partite, il passaggio del turno contro il Copenaghen agli ottavi di finale e quello contro il Legia Varsavia ai quarti. Ora, davanti a Maresca e i suoi ci sarà la sorpresa di questa Conference League, il Djurgarden. Gli svedesi hanno chiuso al quinto posto nella fase campionato con 13 punti conquistati, 12 nelle ultime quattro partite. Questo, gli ha permesso di passare direttamente agli ottavi di finale, dove hanno avuto la meglio sul Pafos, mentre ai quarti hanno eliminato il Rapid Vienna grazie alla rimonta nella gara di ritorno. Di seguito le probabili formazioni.

Le probabili formazioni di Djurgarden – Chelsea

Djurgarden (4-2-3-1): Manojlovic; Kosugi, Danielson, Tenho, Stahl; Ekdal, Stensson; Gulliksen, Priske, Haarala; Sawo. All. Honkavaara. Chelsea (4-2-3-1): Jorgensen; Cucurella, Adarabioyo, Badiashile, James; Hall, Caicedo; Sancho, Palmer, Neto; Nkunku. All. Maresca.

Dove vedere le gare di Conference League in tv e in streaming

Betis – Fiorentina sarà visibile alle 21 su TV8, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252 e in streaming su Sky Go e NOW, mentre Djurgarden – Chelsea allo stesso orario su Sky Sport 255 e su Sky Go e NOW. La diretta gol sarà visibile su Sky Sport Max e Sky Sport 251.