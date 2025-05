Conference League in tv: guida completa al ritorno delle semifinali. Dove vederle

Roma, 7 maggio 2025 – Domani andranno in scena le semifinali di ritorno di Conference League, dopo l'andata giocata giovedì scorso. Da un lato ci saranno Fiorentina e Betis, con i viola che cercheranno in tutti i modi di ribaltare la sconfitta subita all'andata, con il gol di Ranieri al 73' che ha riacceso le speranze della squadra dopo essere andata sotto per 2-0 a seguito dei gol di Abde Ezzalzouli e Antony. La gara di ritorno si giocherà al Franchi, perciò Palladino e i suoi avranno tutto l'appoggio del pubblico per cercare la terza finale di Conference League consecutiva. Per quanto riguarda le possibili finaliste, sicuramente il Chelsea di Maresca è in grande vantaggio, dato che nella gara di andata contro il Djurgarden si è imposto con un sonoro 4-1 e domani giocherà la gara di ritorno in casa. Entrambi i match si disputeranno alle 21.

Fiorentina – Betis

Il gol segnato da Ranieri al 73' è stata una boccata d'ossigeno per la Fiorentina, che dovrà rimontare solo un gol nel match di domani contro il Betis. Non sarà comunque facile, dato che i biancoverdi sono un'ottima squadra con diversi giocatori interessanti, ma la viola ha il dovere di provarci e sarà spinta da tutto il pubblico del Franchi. La Fiorentina è reduce dalla sconfitta contro la Roma, mentre nell'ultima gara di campionato il Betis ha superato l'Espanyol in rimonta grazie a Lo Celso e ancora ad Antony, avvicinandosi ancora di più al Villarreal. Di seguito le probabili formazioni. Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Fagioli, Adli, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino. Betis (4-2-3-1): Vieites; Ruibral, Bartra, Natan, Perraud; Johnny Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Ezzalzouli; Bakambu. All. Pellegrini.

Dove vedere Fiorentina – Betis in tv e in streaming

Fiorentina – Betis sarà visibile alle 21 su TV8, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252 e in streaming su Sky Go e NOW.

Chelsea – Djurgarden

La gara di andata ha mostrato ancora una volta come il Chelsea sia probabilmente la squadra più portata alla vittoria finale. Contro il Djurgarden, Maresca e i suoi si sono imposti con un sonoro 4-1, perciò, per raggiungere la finale, sarà necessario amministrare questo grande vantaggio. Agli svedesi servirà un miracolo per ribaltare il risultato. Di seguito le probabili formazioni. Chelsea (4-3-3): Jorgensen; Acheampong, Badiashile, Tosin, Gusto; James, Amougou, Dewsbury-Hall; Sancho, Mheuka, George. All. Maresca. Djurgarden (4-3-3): Rinne; Stahl, Larsson, Danielson, Kosugi; Finndell, Stensson, Gulliksen; Haarala, Nguen, Priske. All. Honkavaara.

Dove vedere Chelsea – Djurgarden in tv e in streaming

Chelsea – Djurgarden sarà visibile alle 21 su Sky Sport 255 e in streaming su Sky Go e NOW.