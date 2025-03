Conference League in tv: orari e dove vedere le partite. Guida completa agli ottavi

Roma, 12 marzo 2025 – Domani ci sarà il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. La Fiorentina di Palladino è chiamata a ribaltare la sconfitta per 3-2 rimediata in Grecia contro il Panathinaikos: il match del Franchi andrà in scena alle 21. Allo stesso orario dei viola scenderà in campo anche il Chelsea di Maresca contro il Copenaghen, così come il Vitoria Guimaraes e il Legia Varsavia, rispettivamente contro Betis e Molde FK. Alle 18:45, invece, si giocheranno Djurgarden – Pafos, Lugano – NK Celje, Rapid Vienna – Borac Banja Luka e Cercle Brugge – Jagiellonia.

Le partite più importanti degli ottavi di finale

La Fiorentina è reduce dalla sconfitta per 3-2 rimediata allo Spyros Louis contro il Panathinaikos: i viola sono andati sotto 2-0 dopo venti minuti e hanno riacciuffato la partita con Beltran e Fagioli, ma poi Tete al 55' ha regalato la vittoria ai biancoverdi. Domani servirà una grande prova per ribaltare il risultato, e il Franchi è pronto a spingere i suoi beniamini. Il Chelsea ha trovato un'importante vittoria in trasferta contro il Copenaghen nel segno di Reece James e Enzo Fernandez, per poi subire la rete del 2-1 al 79' per mano di Gabriel Pereira e soffrire fino all'ultimo minuto. Allo Stamford Bridge, però, basterà un pareggio per passare il turno. Tutto facile per lo Jagiellonia, che ha superato con un netto 3-0 il Cercle Brugge tra le mura amiche e dovrà difendere il risultato, mentre Borac Banja Luka e Rapid Vienna ripartono dall'1-1 dell'andata. Vittoria anche per il Pafos contro il Djurgarden (1-0), perciò anche ai greci basterà un pareggio per passare il turno, così come al Molde FK, che contro il Legia Varsavia si è imposto per 3-2. Betis e Guimaraes ritorneranno in campo dopo il 2-2 maturato nel primo atto degli ottavi di finale.

Il programma del ritorno degli ottavi di finale

Giovedì 6 marzo ore 18:45 (Diretta gol Sky Sport 251, streaming su Sky Go e NOW) Djurgarden – Pafos Lugano – NK Celje Rapid Vienna – Borac Banja Luka Cercle Brugge – Jagiellonia Giovedì 13 marzo ore 21 (Diretta gol Sky Sport 251, streaming su Sky Go e NOW) Legia Varsavia – Molde FK Chelsea – Copenaghen Fiorentina – Panathinaikos (Sky Sport Uno, Sky Sport 254, Sky Sport 4K, streaming su Sky Go e NOW) Guimaraes – Betis