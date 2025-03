Conference League in tv: orari e dove vedere le partite. Guida completa agli ottavi

Firenze, 5 marzo 2025 – Al via gli ottavi di Conference League, con la Fiorentina che sarà impegnata domani alle 18:45 contro il Panathinaikos. I viola, che hanno chiuso al terzo posto dietro Chelsea e Guimaraes e a pari punti con Rapid Vienna, Djurgarden e Lugano, riprenderanno il loro cammino in Europa dalla Grecia. Allo stesso orario dei viola si giocheranno anche Betis – Guimaraes, Molde FK – Legia Varsavia e Copenaghen – Chelsea, mentre alle 21 andranno in scena Jagiellonia – Cercle Brugge, Pafos – Djurgarden, Borac Banja Luka – Rapid Vienna e NK Celje – Lugano.

Le partite più importanti del turno

La Fiorentina arriva a questa gara dopo essere tornata alla vittoria in campionato contro il Lecce, conquistata dopo tre sconfitte di fila. Palladino e i suoi affronteranno la terza forza del campionato greco, dietro solo l'AEK Atene e l'Olympiakos e reduce dalla vittoria contro il Panaitolikos. Il Chelsea di Maresca, invece, dopo aver dominato la fase campionato se la vedrà con il Copenaghen, che nei playoff ha superato l'Heidenheim. Il Betis Siviglia vuole continuare la striscia positiva che in Liga ha permesso la scalata fino al sesto posto, con tre vittorie di fila nelle ultime tre gare di campionato. Domani, alle 18:45, al Villamarin arriverà il Vitoria Guimaraes, che nella fase campionato è arrivata seconda alle spalle del Chelsea. Il Legia Varsavia, che ha chiuso al settimo posto con due sconfitte di fila, ripartirà dalla Norvegia, precisamente da Molde, con la squadra di Moen che ha acciuffato la qualificazione ai playoff nell'ultima giornata della fase campionato e negli spareggi ha superato ai rigori lo Shamrock Rovers. Alle 21 occhi puntati sul Rapid Vienna, che sfiderà un Borac che ha superato di misura l'Olimpija Ljubljana e ora cerca il colpaccio contro la quarta forza della competizione. Il Djurgarden affronterà il Pafos, che nella prima fase ha messo in difficoltà la Fiorentina, arrivando quasi al pareggio nella sfida del Franchi lo scorso 28 novembre.

Giovedì 6 marzo ore 18:45 (Diretta gol su Sky Sport 251 e in streaming su Sky Go e NOW)

Panathinaikos – Fiorentina (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su Sky Go e NOW) Molde – Legia Varsavia Betis Siviglia – Vitoria Guimaraes Giovedì 6 marzo ore 21 (Diretta gol su Sky Sport 251 e in streaming su Sky Go e NOW) Borac – Rapid Vienna Celje – Lugano Jagiellonia – Cercle Brugge Pafos - Djurgarden