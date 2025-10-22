Conference League, partite e orari tv: guida completa alla seconda giornata

Roma, 22 ottobre 2025 – Tutto pronto per la seconda giornata di Conference League. Dopo due settimane, le squadre tornano in campo per cercare la qualificazione al prossimo turno. Occhi sulla Fiorentina di Stefano Pioli, alle prese con una stagione iniziata nel peggior modo possibile. In campionato, infatti, i viola si trovano all'ultimo posto al pari di Pisa e Genoa con zero vittorie e appena tre punti conquistati finora. In Conference League, invece, è arrivata una buona vittoria nella prima giornata contro il Sigma Olomouc nel segno di Piccoli e Ndour.

Pioli e i suoi torneranno in campo domani alle 18:45 contro il Rapid Vienna, che nel primo turno ha subito la pesante sconfitta per 4-1 contro il Lech Poznan. Sempre alla stessa ora andranno in scena le partite tra Shakhtar Donetsk e Legia Varsavia e tra Racing Strasburgo e Jagiellonia. Attenzione anche al Rayo Vallecano, che affronterà l'Hacken, squadra svedese che nello scorso turno ha pareggiato in casa dello Shelbourne Football Club. Gli spagnoli, invece, sono reduci da una buona vittoria per 2-0 nella prima giornata di Conference League. Alle 21, scenderanno in campo il Mainz e il Crystal Palace, rispettivamente contro Zrinjski Mostar e AEK Larnaca, ma anche l'AZ, in casa contro lo Slovan Bratislava.

Le partite più importanti della giornata

Alle 18:45 subito in campo la Fiorentina contro il Rapid Vienna: Pioli e i suoi cercano una via di fuga dal campionato dopo la sconfitta contro il Milan. In Conference League, la viola è partita con il piede giusto, vincendo la prima gara della competizione, e ora vuole dare continuità al successo del 2 ottobre. Il Rapid Vienna, invece, vuole riscattarsi dopo la pesante sconfitta contro il Lech Poznan, ma davanti a sé avrà una delle squadre più forti della competizione, anche se in evidente difficoltà. Shakhtar Donetsk – Legia Varsavia è un'altra partita interessante da seguire, soprattutto per capire se gli ucraini riusciranno a confermare il buon successo dello scorso turno contro l'Aberdeen, e sempre alla stessa ora andrà in scena la sfida tra Racing Strasburgo e Jagiellonia, due squadre che hanno trovato i tre punti nella prima giornata della league phase.

Occhi anche sul Rayo Vallecano, che, sempre alle 18:45, se la vedrà con l'Hacken, alla ricerca della seconda vittoria consecutiva e di un altra vittoria dopo le due consecutive in campionato. Alle 21, invece, le attenzioni vanno tutte su Mainz – Zrinjski Mostar: i tedeschi sono tra i più forti della competizione, anche se sono in preda ad un momento complicato soprattutto in campionato, con ben cinque sconfitte in sette gare giocate finora. In Conference hanno vinto di misura contro l'Omonia e davanti a loro ci sarà la sorpresa della competizione, l'HSK Zrinjski Mostar, che nel primo turno ha demolito con un sonoro 5-0 il Lincoln. Sempre alle 21 giocherà anche il Crystal Palace contro l'AEK Larnaca, reduce dalla convincente vittoria per 4-0 contro l'AZ.

Il programma della seconda giornata

Giovedì 2 ottobre ore 18:45 (Diretta gol su Sky Sport Arena, Sky Sport 251, streaming su Sky Go e NOW) Breidablik – KuPS

Drita – Omonia

Shakhtar Donetsk – Legia Varsavia

Racing Strasburgo – Jagiellonia

Shkendija – Shelbourne Football Club

Rijeka – Sparta Praga

Rapid Vienna – Fiorentina (Diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, ma anche in streaming su Sky Go e NOW)

AEK – Aberdeen

Hacken – Rayo Vallecano

Giovedì 2 ottobre ore 21:00 (Diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, streaming su Sky Go e NOW)

Lincoln – Lech Poznan

Samsunspor – Dinamo Kiev

Mainz – Zrinjski Mostar

Crystal Palace – AEK Larnaca

Shamrock Rovers – NK Celje

U Craiova – Noah

Sigma Olomouc – Rakow Czestochowa

AZ – Bratislava

Hamrun Spartans – Lausanne Sport

Dove vedere la sfida tra Rapid Vienna e Fiorentina

La partita tra Rapid Vienna e Fiorentina, valevole per la seconda giornata di Conference League, sarà visibile dalle 21 su Sky ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, ma anche in streaming su Sky Go e NOW.