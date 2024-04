CONFerence league. Test Vktoria Plzen. La Viola rilancia. Beltran e Sottil

La Fiorentina torna a tuffarsi in Conference League. Stasera alle 18,45 trasferta in Repubblica Ceca con il Vktoria Plzen valida per l’andata dei quarti. L’obiettivo di Vincenzo Italiano è regalare un trofeo alla memoria del direttore generale Joe Barone scomparso il 19 marzo. Il tecnico viola dovrebbe rilanciare dal primo minuto Beltran, Quarta e Sottil. La Fiorentina in semifinale affronterebbe la vincente fra Paok e Bruges.