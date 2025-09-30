Contro la juve stabia. Mantova al Menti. Per Possanzini è l’ultima spiaggia

Una trasferta per cancellare la brutta sconfitta in casa contro il Frosinone. Il Mantova scenderà in campo questa sera (ore 20.30) sul terreno sintetico del Menti contro la temibile Juve Stabia e in panchina i biancorossi, che da ieri sono in ritiro in Campania a Torre del Greco, saranno guidati ancora da Davide Possanzini. È questo il risultato delle riflessioni che si sono tenute nelle scorse ore e del calendario che chiama i virgiliani a due impegni ravvicinati. Il Mantova 1911, infatti, ha confermato "piena fiducia a Possanzini ed allo staff tecnico" in un momento difficile nel quale "l’obiettivo prioritario è quello di ricompattarsi". Detto questo, è facile intuire che le prossime due gare saranno determinanti per la permanenza in biancorosso dell’ex attaccante, il quale ha a disposizione poco meno di una settimana per ricaricare il Mantova e far ritrovare al suo gruppo quel coraggio e quella convinzione che sembrano essersi del tutto smarrite. Un lavoro sia fisico che mentale, che deve cominciare già a dare i suoi frutti a Castellammare di Stabia, dove Possanzini è chiamato a rilanciare il feeling con un Mantova che deve ritrovare slancio e fiducia senza perdere altro tempo.

(4-2-3-1): Festa; Radaelli, Cella, Mantovani, Maggioni; Trimboli, Artioli; Bragantini, Mancuso, Fiori; Mensah. All. Possanzini. Luca Marinoni