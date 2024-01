Coppa d'Africa, domani in campo Nigeria, Egitto e Ghana: formazioni e orari tv

Milano, 13 gennaio 2024 - Inizia la Coppa d'Africa 2024 e dopo i padroni di casa della Costa d'Avorio, che gioca questa sera alle ore 21, domani sarà il turno delle altre due squadre del gruppo A e di tutto il girone B. Dunque, tre partite che si preannunciano ricche di spettacolo e di gol, con tanti campioni che solcheranno gli stadi di alcune delle maggiori città ivoriane. Per il girone A si sfideranno Nigera e Guinea Equatoriale, con i primi che sono tra i favoriti per la vittoria finale e che possono contare su un attacco stellare formato dagli "italiani" Victor Osimhen, Ademola Lookman e Samuel Chukwueze. Mentre nel raggruppamento B l'esordio dell'Egitto, vicecampione dell'ultima manifestazione, di Salah sarà contro il Mozambico, mentre il Ghana se la vedrà con Capo Verde. Andiamo ad analizzare tutti e tre i match, vedendo quali possono essere i giocatori chiave per ogni incontro.

Gruppo A, vietati errori per la Nigeria

Dopo l'ospitante Costa d'Avorio, è il turno della Nigeria che vuole evitare passi falsi all'esordio. Le Super Aquile quest'anno hanno obiettivi ben più alti degli ottavi di finale raggiunti l'ultima volta (poi eliminati dalla Tunisia) e la rosa a disposizione del commissario tecnico José Peseiro è davvero delle più forti. Dall'altra parte, per la Guinea Equatoriale si tratta della quarta partecipazione alla Coppa d'Africa e la squadra di Juan Micha vorrebbe quantomeno replicare il bel cammino fatto vedere nel 2021 quando uscirono ai quarti di finale per mano del Senegal, che poi divenne campione. Il girone però è dei più difficili, ma ricordiamo che oltre alle prime due passeranno alla fase successiva anche quattro delle migliori terze e, dunque, sarà importante ogni risultato e la differenza reti. Queste le probabili formazioni della sfida.

Nigeria (4-4-2) Uzoho; Sanusi, Troost-Ekong, Omeruo, Ola Aina; Chukwueze, Onyeka, Iwobi, Simon; Lookman, Osimhen.

Guinea Equatoriale (4-3-3) Owono; Ndong, Coco, E.Obiang, Akapo; Machin, Ganet, Bikoro; Miranda, Nsue, Salvador.

Appuntamento per domani alle ore 15, in diretta su SportItalia.

Gruppo B, Salah e compagni per partire col piede giusto

Spostandoci al girone B, la prima partita sarà quella tra l'Egitto e il Mozambico che scenderanno in campo alle ore 18 italiane allo Stade Felix Houphouet Boigny. Il talento tra le due nazionali è ben diverso, con la squadra del ct Francisco chiamata a una vera e propria impresa anche solo per portare a casa un punto. Dall'altra parte i faraoni possono contare, oltre che sul talento di Momo Salah, anche su giocatori di qualità come Fathi ed Elneny. Gli egiziani partono con il favore del pronostico, ma si sa che il campo poi sa essere imprevedibile. Queste le probabili formazioni del match delle 18.

Egitto (4-3-3): El Shenawy; Hany, Abdelmonem, Mossad, Hamdi; Zizo, Elneny, Fathi; Salah, Mostafa Mohamed, Trezeguet.

Mozambico (4-2-3-1): Ernan; Langa, Malembana, Mexer, Macandza; Gumaraes, Shaquille; Vilanculos, Domingues, Bauque; Ratifo

La seconda partita del girone, invece, è tra il Ghana e Capo Verde alle ore 21. Le Stelle Nere devono vendicarsi dell'umiliazione subita nel 2021 quando uscirono, clamorosamente e contro ogni aspettativa, alla fase a gironi. Dall'altra parte i capoverdiani si presentano alla rassegna forti degli ottavi di finale conquistati l'ultima volta e sicuri che, giocando diligentemente in difesa e punendo in contropiede ogni errore avversario, possono rivelarsi una vera e propria mina vagante in questa competizione. Mister Bubista si affiderà davanti a Rodrigues e Bebe, con Tavares e Fortes sulle corsie a centrocampo che avranno il difficile compito di essere presenti in ripiegamento e, al tempo stesso, dare man forte agli attaccanti una volta riconquistata palla. Per quanto riguarda il Ghana, il problema maggiore della squadra dell'irlandese Chris Hughton è il reparto avanzato visto che nelle ultime quattro gare hanno segnato solamente un misero gol nonostante la presenza di giocatori come Momo Kudus, Jordan e André Ayew. Partita, dunque, che ha subito un peso importantissimo per una nazionale che vuole uscire dalla crisi e per l'altra che sogna di passare ancora una volta alla fase successiva. Di seguito i probabili primi undici di entrambe le squadre.

Ghana (4-2-3-1): Ofori; Seidu, Amartey, Salisu, Baba; Partey, Abdul Samed; Kudus, Ayew A., Ayew J., Williams

Capo Verde (3-4-3): Vozinha; Fortes S., Pico, Stopira; Fortes J., Patrick, Rocha, Tavares; Rodrigues, Bebe, Monteiro.

Dove vedere la Coppa d'Africa

La 35ª edizione del torneo si può seguire gratuitamente su SportItalia. Tutte le partita della Coppa d’Africa 2024 saranno visibili in televisioni in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre (5060 per chi ha decoder Sky) e sul canale 61 Solocalcio (5061 su Sky). In alternativa, tutti i match sono visibili anche in streaming grazie al sito e all’app di Sportitalia. L'emittente si è assicurata anche i diritti per l’edizione 2025 della Coppa d’Africa, in calendario per i mesi di giugno e luglio 2025, grazie a un accordo con la CAF (Conféderation Africaine de Football).