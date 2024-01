Coppa Africa, domani big match Senegal-Camerun e non solo, formazioni e dove vederle in tv

Milano, 18 gennaio 2024 - Nella giornata di domani ci aspettano altre tre partite di questa avvincente Coppa d'Africa 2024, con l'ultima gara del girone B tra Capo Verde e Mozambico, con la grande possibilità per gli Squali Blu di continuare a guardare tutti dall'alto in basso, oltre alle due partite del raggruppamento C tra Senegal e Camerun e Guinea contro Gambia. Andiamo ad analizzare singolarmente i tre match vedendo anche le possibili formazioni.

Vincere per continuare a stupire, Capo Verde vuole avere gli occhi addosso

Dopo il colpaccio nella prima giornata, con la vittoria sul Ghana per 1-0 all'ultimo respiro, Capo Verde si prepara a quella che tecnicamente è la partita più abbordabile del girone, ovvero contro il Mozambico. La squadra di Chiquinho Conde è reduce dal punticino strappato all'Egitto (con Salah che ha pareggiato su rigore al 96') e, dunque, vorrà tenere vive le possibilità di qualificazione. Un vantaggio, per entrambe le squadre, è che sapranno già il risultato del delicatissimo match tra Egitto e Ghana di questa sera, dunque potranno anche giocare di tattica in caso, soprattutto, di parità. L'appuntamento è per le ore 15 e di seguito trovate le probabili formazioni di Capo Verde e dei Mamba.

Capo Verde (4-3-3): Vozinha; Moreira, Costa, Pico, Joao Paulo; Duarte, Kevin Pina, Jamiro; Mendes, Bebé, Jovane Cabral

Mozambico (4-4-1-1): Siluane; Domingos, Mexer, Edmilson, Reinildo; Witi, Guima, Arnade, Gildo; Domingues; Stanley Ratifo

Il big match di giornata è Senegal-Camerun, torna Onana

Si infiamma il girone C con la sfida tra le due formazioni che dovrebbero, verosimilmente, contendersi il primo posto. I campioni in carica del Senegal non hanno sbagliato nella prima giornata e si sono sbarazzati del Gambia per 3-0, mentre il Camerun ha portato via solo un misero pari con la Guinea. Dunque, per i Leoni Indomabili potrebbe essere davvero il match del tutto o niente. Torna in porta André Onana, dopo la mancata presenza nella prima gara: il suo aereo privato, partito dopo la sfida del Manchester United, per via della nebbia ha dovuto fare un atterraggio di emergenza e quindi l’estremo difensore non ha potuto fare altro che aspettare i compagni. Una vecchia conoscenza della nazionale come Emmanuel Adebayor non l'ha presa benissimo: "Non ha rispettato il Camerun. Io ero un giocatore come lui, solo che non mi sono mai comportato in questo modo. Il fatto che si stia verificando ciò dimostra che c'è un problema, forse anche all'interno della Federazione". Ora Onana dovrà rispondere all'ex attaccante del Tottenham e Arsenal sul campo, magari sfoderando una super prestazione contro i campioni in carica. Queste le probabili formazioni dell'appuntamento delle 18.

Senegal (4-3-3): Mendy; Jakobs, Koulibaly, Niakhate, Diatta; Gueye, A Diallo, Camara; Mane, Diallo, Sarr.

Camerun (4-3-3): Onana; Yongwa, Wooh, Moukoudi, Castelletto; Anguissa, Kemen, Ntcham; Koudou, Ekambi, Magri.

Il Gambia cerca i primi punti, la Guinea pronta ad approfittare di un passo falso del Camerun

Una volta acquisito il risultato di Senegal-Camerun, alle ore 21, scenderanno in campo Gambia e Guinea. I secondi citati sono a 1 punto in classifica, come i camerunensi, e quindi vorranno approfittare in caso di sconfitta dei Leoni Indomabili. Il Gambia, ultimo a zero punti, vuole subito rialzare la testa dopo la brutta sconfitta con il Senegal e cercare di portare via almeno un punto in questa partita, visto che poi l'ultima del girone sarà contro il Camerun e già si prospetta un match delicatissimo per le sorti della squadra di Song. Gambia senza lo squalificato Adams in mezzo al campo, al suo posto ci sarà Marreh. Questi i possibili primi undici delle due squadre.

Guinea (4-2-3-1): Kone; Conte A., Jeanvier, Diakhaby, Sylla; Guilavogui, Konate; Moriba, Conte F., Bayo; Camara

Gambia (4-3-2-1): Gaye; Janko, Gomez, Colley, Touray; Manneh, Marreh, Minteh; Barrow, Fadera; Badamosi

Dove vedere la Coppa d'Africa 2024 in tv

Tutta la trentaquattresima edizione della Coppa d'Africa sarà disponibile in chiaro, dato che l'emittente di riferimento è SportItalia visibile ai canali 60 o 560 del digitale terrestre e sul canale 61 SoloCalcio. In alternativa, anche canale 5060 per chi utilizza il decoder Sky.