Coppa di eccellenza. Doppio pari in semifinale: tutto rimandato

Nell’andata delle semifinali di Coppa di Eccellenza esce un doppio pari. É 2-2 sia in Pierantonio-Narnese che in Terni Fc-Atletico Bmg. Tutto rinviato dunque a mercoledì 15 ottobre quando si giocherà il ritorno che deciderà le due finaliste. Finalissima in programma il 6 gennaio e la vincente accederà agli spareggi nazionali che assegnano una promozione in serie D.

Amaro in bocca per il Pierantonio che getta alle ortiche una potenziale vittoria. Contro la Narnese, però, al Marinelli, i biancazzurri di Bruni vanno sotto. Narnese in vantaggio infatti con Bruni. Il Pierantonio la ribalta con le reti di Allegrucci e Carrello. Il 2-2 rossoblù è firmato Colangelo. Nel finale i padroni di casa conquistano un penalty ma il portiere narnese Pitaro è bravo a respingere la conclusione di Carrello.

Un 2-2 anche nell’altra semifinale. Allo Strinati sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio con l’argentino Hernandez. Il pari porta la firma del figlio d’arte Petterini in avvio di ripresa. Al 90’ Santi riporta in vantaggio il Terni Fc. Sembra fatta ma, un minuto dopo, in pieno recupero, Maselli in girata centra la traversa, la palla ricade oltre la linea ed è 2-2.