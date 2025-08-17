Coppa Italia 2025 in tv: le partite di oggi. Debutta il Milan di Allegri

Roma, 17 agosto 2025 - Ferragosto è ormai alle spalle e il calcio ritorna con tutte le competizioni ufficiali per club. In Italia si riparte dalla Coppa Italia, che vedrà subito impegnata una big come il Milan di Massimiliano Allegri nei 32esimi di finale. Il torneo della coppa nazionale inizia una settimana prima rispetto alla Serie A, che scatterà il prossimo week-end. I rossoneri scenderanno in campo a San Siro contro la Bari, ma non saranno gli unici protagonisti di questa domenica. Tra il tardo pomeriggio odierno e la prima serata, infatti, ci saranno in totale quattro partite ad eliminazione diretta che allieteranno il palato dei tifosi e degli appassionati in generale. Il Pisa, neopromosso in Serie A, andrà in casa del Cesena; il Parma se la vedrà al Tardini contro il Pescara; e infine il Monza, retrocesso in Serie B l'anno scorso, incrocerà il Frosinone.

Milan, il primo test ufficiale di Allegri

Il debutto ufficiale del nuovo Milan di Massimiliano Allegri è dietro l'angolo. L'Allegri bis in rossonero partirà dal prato dello stadio San Siro, in Coppa Italia contro la Bari. I tifosi sono in trepidazione per vedere dal vivo i nuovi acquisti, in particolare Luka Modric, Jashari e De Winter. I biglietti venduti hanno superato quota 55mila e i galletti pugliesi troveranno ad accoglierli una atmosfera da big match. Il calcio d'inizio della sfida è previsto per le ore 21:15 e il match sarà trasmesso in chiaro su Canale 5, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset. A seguire le probabili formazioni. MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Jashari, Ricci, Fofana; Pulisic, Loftus Cheek; Leao. Allenatore: Allegri. BARI (4-2-3-1): Cerofolini; Pucino, Mavraj, Vicari, Dorval; Verreth, Pagano; Sibilli, Bellomo, Pereiro; Gytkjaer. Allenatore: Caserta.

Le altre sfide di oggi

Parma - Pescara Il Pescara vuole proseguire il suo cammino nella coppa nazionale. Dopo aver sconfitto ed eliminato il Rimini, il club abruzzese si scontrerà contro il Parma in trasferta. Per i ducali si tratta nell'esordio nella competizione. La partita comincerà alle ore 18:30 e verrà trasmessa in diretta in chiaro su Italia 1. PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Balogh, Valenti; Delprato, Keita, Estevez, Bernabé, Valeri; Benedyczak, Pellegrino. Allenatore: Cuesta. PESCARA (4-3-3): Desplanches; Letizia, Corbo, Brosco, Graziani; Dagasso, Valzania, Meazzi; Merola, Ferraris, Cangiano. Allenatore: Vivarini.

Cesena - Pisa L'ultima sfida odierna di Coppa Italia è quella tra Cesena e Pisa. Entrambe si ritrovano in questo torneo un anno dopo essersi incrociate nei sedicesimi di finale, quando a vincere furono i romagnoli. I toscani, freschi di promozione in Serie A, cercheranno riscatto all'Orogel Stadium a partire dalle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 20.