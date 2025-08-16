Coppa Italia 2025, primo turno: avanzano Genoa, Empoli, Sassuolo e Lecce

Milano, 16 agosto 2025 - Nessuna sorpresa nelle partite disputate nel giorno di Ferragosto e valide per il primo turno di Coppa Italia. La vittoria più netta si registra a Marassi, dove il Genoa supera senza affanni il Vicenza. Il Grifone però deve attendere quasi tutto il primo tempo prima di sbloccare il risultato: ci pensa Valentin Carboni, al cui gol fa immediatamente seguito l'autorete di Benassai. Il definitivo 3-0 in favore dei rossoblù lo sigla Stanciu. Con questa affermazione, la formazione allenata da Patrick Vieira si assicura lo scontro al turno successivo con un Empoli che deve sudare le proverbiali sette camicie per eliminare la Reggiana. Al Castellani passano in vantaggio i granata grazie al sigillo di Gondo. Dopo il penalty calciato da Ilie e neutralizzato da Motta, gli azzurri pervengono al pareggio proprio grazie al giocatore rumeno. I regolamentari terminano 1-1 e quindi si va ai rigori. Belardinelli, Elia e Busiello vanno a segno per l'Empoli, che sbaglia con Carboni. Per la Reggiana, invece, risultano fatali errori dal dischetto di Gondo, Marras e Rover. La sfida va così in archivio sul 4-1 in favore dei toscani.

Bene anche Sassuolo e Lecce

Vittoria di misura per il Sassuolo ai danni del Catanzaro, ko 1-0 per via del gol di Doig, servito dall'assist di Berardi (alla 400esima presenza con la casacca neroverde). Adesso gli emiliani aspettano di capire chi affronteranno al secondo turno fra Como e Sudtirol. Più largo invece il successo del Lecce. Nonostante l'espulsione di Banda e la conseguente inferiorità numerica per oltre un tempo, i salentini stendono la Juve Stabia grazie al rigore trasformato da Krstovic e dalla rete di Kaba su assist di Camarda. Nel prossimo turno, il Lecce sfiderà la vincente di Milan-Bari.

Il programma di oggi

Queste le gare odierne, sempre valide per il primo turno della manifestazione: Venezia-Mantova; Como-Sudtirol; Cagliari-Virtus Entella; Cremonese-Palermo. Tutte e quattro le partite saranno tutte visibili in diretta tv, in chiaro gratis e in streaming sui canali Mediaset. Quattro gli slot orari previsti: si parte alle 18 con Venezia-Mantova (Canale 20), alle 18:30 c'è Como-Sudtirol (Italia 1), mentre in serata si disputano Cagliari-Virtus Entella alle 20:45 (Canale 20) e Cremonese-Palermo alle 21:15 (Italia 1).

