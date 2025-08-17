Coppa Italia 2025, primo turno: vittorie per Venezia, Como, Cagliari e Palermo

Milano, 17 agosto 2025 - Venezia, Como, Cagliari e Palermo raggiungono le altre squadre già qualificate al secondo turno di Coppa Italia, mentre la Cremonese è la prima formazione di Serie A a salutare la competizione. Partiamo proprio dai grigiorossi, che allo "Zini" vengono sconfitti ai rigori dal Palermo. Dopo lo 0-0 dei regolamentari, i tiri dal dischetto premiano i siciliani, che ringraziano il proprio portiere Bardi per l'intervento provvidenziale sul tentativo di Dennis Johnsen, l'unico a fallire la battuta, e si impongono 5-4. Nei sedicesimi di finale, la compagine allenata da Filippo Inzaghi affronterà una fra Udinese e Carrarese. Si decide dagli 11 metri anche la sfida fra Cagliari e Virtus Entella. I rossoblù, in vantaggio con Piccoli, vengono ripresi nel finale di gara dalla squadra ligure a causa dell'autogol di Deiola, che arriva poco dopo l'errore dal dischetto di Jerry Mina. Si va quindi ai rigori: per i sardi è fondamentale Caprile, che neutralizza la conclusione di Karic, sancendo così il 6-5 con cui va in archivio il match. Gli isolani adesso aspettano di conoscere il loro prossimo avversario fra Monza e Frosinone.

Como di rimonta, poker Venezia

Non sbaglia il Como di fronte all'ostacolo Sudtirol. I ragazzi di Cesc Fabregas partono però male, andando sotto nel punteggio per via del rigore trasformato da Casiraghi. La reazione dei lariani sul finale di primo tempo è veemente: i lombardi vanno in gol tre volte in quattro minuti, grazie alla doppietta di Douvikas e al sigillo di Da Cunha, che valgono il definitivo 3-1 e lo scontro ai sedicesimi con il Sassuolo. Tutto facile infine per il Venezia, che rifila un secco 4-0 al malcapitato Mantova. Il poker dei lagunari porta la firma di Doumbia e di Yeboah, entrambi a segno con una doppietta. Al turno successivo la squadra arancioneroverde se la vedrà con una fra Audace Cerignola ed Hellas Verona.

Le partite di oggi

Continuano gli impegni del primo turno. Oggi, domenica 17 agosto, debutta nella competizione il Milan, che ospita il Bari. Di seguito, ecco il programma completo: Monza-Frosinone, Parma-Pescara, Cesena-Pisa e Milan-Bari. Tutte e quattro le partite saranno visibili in diretta tv, in chiaro gratis e in streaming sui canali Mediaset. Quattro gli slot orari previsti: si parte alle 18 con Monza-Frosinone (Canale 20), alle 18:30 c'è Parma-Pescara (Italia 1), mentre in serata si disputano Cesena-Pisa alle 20:45 (Canale 20) e Milan-Bari alle 21:15 (Italia 1).

