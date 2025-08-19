Coppa Italia 2025, ecco il programma dei sedicesimi di finale

Milano, 19 agosto 2025 - Verona, Spezia, Udinese e Torino sono le ultime squadre qualificate ai sedicesimi di Coppa Italia. All'Hellas servono i rigori per imporsi sul campo dell'Audace Cerignola . Bradaric sblocca il punteggio nella ripresa, ma nel finale è Maza a firmare l'1-1 con cui si chiudono i regolamentari. Dal dischetto poi sono fatali ai foggiani gli errori di Russo (traversa) e Faggioli (parato): l'incontro termina 4-5. Tiri dagli undici metri decisivi anche per decretare la vincente nel derby ligure tra Spezia e Sampdoria . A passare in vantaggio sono i blucerchiati con Henderson , ma la risposta degli avversari è immediata e artisticamente impattata dopo appena due minuti dallo 0-1. Al 94' la formazione allenata da Donati torna davanti, ma il gol di Depaoli viene annullato dopo un controllo al Var per fuorigioco millimetrico. La lotteria dei rigori sorride allo Spezia, trascinato al turno successivo dagli interventi del diciottenne Mascardi , che neutralizza i tentativi di Henderson e Pedrola per il 4-2 conclusivo.

Avanzano anche l'Udinese e il Torino

Si qualifica pure l'Udinese, che stende la Carrarese . Il match va in archivio sul 2-0, frutto dei sigilli di Atta e Bravo . Affermazione di misura per il Torino, che sconfigge 1-0 il Modena . La rete che vale il pass per i sedicesimi è di Vlasic .

Il programma dei sedicesimi

I sedicesimi di finale di Coppa Italia si disputeranno a partire dal 24 settembre (data e orari esatti da definire) e saranno trasmessi in diretta tv sui canali Mediaset. Queste le sfide in programma: Frosinone-Cagliari; Parma-Spezia; Hellas Verona-Venezia; Como-Sassuolo; Udinese-Palermo; Milano-Lecce; Torino-Pisa; Empoli-Genoa.