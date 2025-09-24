Coppa Italia, il Como cala il tris contro il Sassuolo e vola agli ottavi

Como, 24 settembre 2025 – Dopo Parma e Venezia, che hanno eliminato ai calci di rigore Spezia ed Hellas Verona, anche il Como centra il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia. I lariani si sono infatti sbarazzati del Sassuolo con un travolgente 3-0, arrivato al culmine di un match a senso unico. È bastato infatti un tempo agli uomini di Fabregas per archiviare la pratica e addirittura 90” per aprire le danze con il primo gol di serata di Jesus Rodriguez, bravo a tasformare in gol l’assist di Douvikas al culmine di un’azione nata da un recupero palla sulla trequarti.

Il gol ha subito mandato in apnea il Sassuolo, travolto dall’energia e dall’impeto dei lariani che al 24’, dopo aver mancato un paio di buone occasioni, hanno pescato dal cilindro il raddoppio con Douvikas, che di testa ha capitalizzato la pennellata su punizione di Baturina. In chiusura di tempo è poi arrivato anche il tris, ancora griffato da Jesus Rodriguez, che ha di fatto trasformato la ripresa in una lunga passerella finale per i padroni di casa, i quali hanno amministrato ritmi e punteggio senza correre sostanzialmente rischi (un’unica, vera occasione per il Sassuolo, al 67’ con Cheddira) gestendo al meglio le energie anche in vista dei prossimi impegni di campionato.

La doppietta di Jesus Rodriguez e la rete di Douvikas

Partenza bruciante per gli uomini di Fabregas, ai quali bastano appena 90’ per rompere il ghiaccio e siglare il vantaggio: sulla pressione di tre avversari, Pieragnolo perde sulla trequarti un pallone che finisce a Douvikas, pronto a girarlo con un rasoterra a Jesus Rodriguez che, a due passi dalla porta, insacca l’1-0. Il vantaggio facilità senza alcun dubbio il piano partita del Como, che gioca sul velluto con il consueto possesso palla che parte dal basso per stanare gli avversari e si rende più volte pericoloso (molto ghiotta l’occasione che capita al 21’ sui piedi di Douvikas, fermato dal grande intervento di Turati) prima di arrivare al raddoppio allo scoccare del 24’: la punizione battuta da Baturina è una vera e propria pennellata per la testa di Douvikas che incrocia la traiettoria del pallone e supera Turati in controtempo. Un montante durissimo per il Sassuolo che, come un pugile messo all’angolo, fatica a reagire: sporadiche e nel complesso inoffensive le ripartenze dei neroverdi emiliani, i quali si affidano soprattutto alla verve dell’ex di serata che però non basta per impensierire i lariani, i quali – a pochi minuti dall’intervallo, piazzano anche il graffio del 3-0 ancora con Jesus Rodriguez che sfrutta appieno il recupero di palla e l’assist di Caqueret e, a tu per tu con Turati, addomestica alla perfezione il pallone con il mancino e trafigge Turati.

I lariani amministrano il triplo vantaggio nella ripresa

Nonostante un risultato sostanzialmente in ghiaccio, Fabregas getta in mischia Morata, Vojvoda e Kuhn al posto di Douvikas, Posch e Jesus Rodriguez. I lariani ripartono forte proprio con il neoentrato Kuhn che al 46’ semina il panico nella difesa avversaria e scarica la palla al centro trovando la respinta provvidenziale di Romagna. Il Sassuolo rischia grosso anche al 52’ quando Morata si avventa su un pallone mal trattenuto da Turati su tiro di Baturina e viene steso in piena area da Turati che viene però graziato dalla posizione di fuorigioco dello spagnolo. Fiammate che fanno ben intendere la voglia dei lariani di continuare a spingere per controllare senza rischi la partita grazie al consueto e paziente possesso palla. Per vedere il Sassuolo per la prima volta minaccioso dalle parti di Butez bisogna invece aspettare addirittura il 67’ quando, sul cross dalla destra di Volpato, Cheddira tenta la girata in area ma trova la pronta opposizione dell’estremo difensore avversario. Un guizzo isolato, che non scompagina minimamente i piani degli uomini di Fabregas, che nel quarto d’ora finale amministrano senza correre ulteriori rischi il triplo vantaggio e allo striscione del traguardo possono esultare per la qualificazione agli ottavi.

Il tabellino

Como (4-2-3-1): Butez; Posch (dal 46’ Vojvoda), Goldaniga, Kempf, Moreno; Caqueret, Da Cunha; Addai (dal 79’ Bonsignori Goggi), Baturina (dall’84’ Cerri), Jesus Rodriguez (dal 46’ Kuhn); Douvikas (dal 46’ Morata). All. Fabregas.

Sassuolo (4-3-3): Turati; Coulibaly, Romagna, Candé, Pieragnolo (dal 70’ Walukiewicz); Iannoni, Boloca, Lipani; Volpato (dal 69’ Thorstvedt), Cheddira (dal 69’ Moro), Fadera (dal 70’ Pierini). All. Grosso

Marcatori: Jesus Rodriguez (Como 2’ e 41’), Douvikas (Como 24’).

Note – Ammonizioni: Baturina (Como), Candé (Sassuolo), Pieragnolo (Sassuolo).