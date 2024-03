Coppa Italia di Promozione, la vetta è più vicina

VALFOGLIA

0

MOIE VALLESINA

3

VALFOGLIA: Orazi, Pagnello, Cenciarini, Dieghi (12’ st Ceccarini), Passeri, Fraternali (1’ st Dipetto), Ricciotti, Casoli, Carboni Mathias, Diomede, Tatò. All. Cicerchia.

MOIE VALLESINA: Anconetani, Coppari, Serantoni, Carboni R., Carboni N. (30’ st Bontempi), Marini, Pandolfi, Bonvini (32’ st Borra), Rossetti, Giunchetti, Giampaoletti. All. Rossi.

Arbitro: Tasso di Macerata.

Reti: 10’ st Giunchetti su rigore, 25’ st Pandolfi, 40’ st Coppari.

Il Moie Vallesina è bello anche di notte.

A Morciola di Vallefoglia, la squadra allenata da Rossi ipoteca il passaggio alla finale di Coppa Italia di Promozione rifilando tre gol al Valfoglia nella partita di andata della semifinale.

Un successo costruito nel secondo tempo, ma già nel primo gli ospiti si rendono pericolosi con il palo di Giunchetti a seguito di un calcio d’angolo.

Proprio Giunchetti nel secondo tempo apre le realizzazioni su calcio di rigore guadagnato da Pandolfi.

Quest’ultimo in semirovesciata realizza il raddoppio.

A chiudere la sfida ci pensa un colpo di testa di Coppari a seguito sempre di un calcio d’angolo chiudendo virtualmente il match e mettendo in discesa il cammino verso l’ultimo atto della Coppa.

Nell’altra semifinale di andata di Coppa di Promozione registra un pareggio (1-1) tra Potenza Picena e Atletico Centobuchi.

Le partite di ritorno si giocheranno mercoledì 13 marzo.

Si festeggia in casa Moie Vallesina per la netta vittoria in Coppa, ma è ora di pensare al campionato.

Giunchetti e compagni domani ospiteranno la Fermignanese, un avversario che lotta per conquistare un posticipo playoff.

Il Moie Vallesina invece, terzo in solitario, è in corsa per il primo posto visto che la vetta del girone A di Promozione, occupata dalla coppia Fabriano Cerreto e Portuali, dista solamente due lunghezze.