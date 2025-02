Coppa Italia Eccellenza: oggi alle 15 la partita di ritorno, dopo la sconfitta per 1-0 all’andata i durantini devono vincere con due gol di scarto o sperare nei rigori. Urbania, dentro o fuori: bisogna battere il San Sepolcro

Gara da dentro o fuori per l’Urbania oggi con il Vivi Altotevere San Sepolcro. Si gioca infatti la gara di ritorno degli ottavi di finale della Coppa Nazionale di Eccellenza, in palio l’accesso ai quarti. Si parte dall’1-0 per San Sepolcro. "È una partita importantissima – dice il patron dell’Urbania Jacopo Sansuini –. ribaltare il risultato ci garantirebbe l’accesso ai quarti di una competizione nazionale. Ce la possiamo giocare vista la gara dell’andata. Il Sansepolcro è forte, temibile ma giocare in casa spero che ci dia quel qualcosa in più che ci permetta di ribaltare il risultato e passare il turno. Ci vorrà la prestazione quasi perfetta, sono fiducioso". Il ds dell’Urbania Stefano Maggi così commenta: "Partita dal peso specifico importante, in novanta minuti ci giochiamo il passaggio ai quarti di finale. Abbiamo preparato al meglio la sfida, consapevoli di potercela giocare contro una squadra che sia all’andata che nel suo campionato sta dimostrando la sua forza; servirà la migliore Urbania ma soprattutto grande attenzione, agonismo e voglia di ottenere qualcosa di importante. Mi aspetto un match equilibrato, che si deciderà sui dettagli, dovremo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra parte". Importante per l’Urbania la spinta del proprio pubblico. Non vige la regola del gol in trasferta e non ci saranno i tempi supplementari. Per passare il turno l’Urbania deve vincere con due reti di scarto, con un gol di scarto (visto il risultato dell’andata) si andrà ai calci di rigore Si gioca al Comunale ‘Guerra’ di Urbania alle ore 15. Arbitra Marco Ventrone (Roma 1), assistenti: Marcello Filipponi (Monza), Matteo Pernarella (Ciampino) e quarto ufficiale Alessio Vincenzi (Bologna).

am. pi.