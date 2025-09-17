Coppa Italia, fari puntati su Jesina–Osimana

Torna la Coppa Italia. Di Eccellenza e Promozione. Oggi si giocheranno le gare di ritorno rispettivamente degli ottavi di finale e dei sedicesimi. Alcune partite si disputeranno sotto i riflettori come il derby al Carotti di Jesi tra Jesina e Osimana (fischio d’inizio alle ore 19:30). Massimo equilibrio nella partita di andata al Diana terminata senza reti. La Jesina a caccia del riscatto dopo i due ko in campionato e chissà che mister Malavenda non faccia debuttare l’esperto Marco Augusto Romizi, centrocampista con una lunga carriera nel professionismo, arrivato solo la scorsa settimana e che non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. Domenica, contro il Trodica, è rimasto in panchina, ma chissà che l’allenatore dei leoncelli non lo mandi in campo per uno scampolo di derby. Di sicuro dovrebbe esserci l’ex Tittarelli che salterà, poiché espulso domenica, la prossima partita di campionato. L’Osimana è reduce da una vittoria e un pareggio in campionato e cercherà di proseguire il cammino in una Coppa che nelle due ultime stagioni l’ha vista sempre protagonista (vittoria due stagioni fa della competizione regionale e semifinalista la scorsa annata).

Bisognerà vedere se mister Labriola potrà recuperare qualche infortunato dei tre (Patrizi, Pigini e Lautaro) che non sono potuti scendere in campo a Fermignano. Chi parte con un minimo vantaggio è il Fabriano Cerreto lanciatissimo in campionato (due partite e due vittorie), ma che ha brindato anche nella partita di andata in Coppa vincendo di misura sul proprio campo contro il Matelica (2-1) grazie alle reti di Trillini e Bracciatelli. In campo oggi anche le nostre sette formazioni di Promozione per il ritorno dei sedicesimi di finale. Il programma (ore 15:30).

COPPA ITALIA ECCELLENZA. Oggi: Chiesanuova-Montefano (andata 1-0, ore 20), Fermignanese-K Sport Montecchio Gallo (and.1-4), Jesina-Osimana (and. 0-0, ore 19:30), Urbino-Urbania (and. 1-1, ore 18), Montegranaro-Fermana (and.3-1), Matelica-Fabriano Cerreto (and.1-2, ore 17:30), Sangiustese Vp-Civitanovese (and. 1-1, ore 18:30), Tolentino-Trodica (and. 4-1, ore 18:45).

COPPA ITALIA PROMOZIONE. Oggi: Moie Vallesina-Biagio Nazzaro Chiaravalle (andata 0-2), Montemarcianese-Castelfrettese (and.1-2), Pergolese-Ostra (and.1-3), Vigor Castelfidardo-Portuali Ancona (and.2-2, ore 19:30).