Coppa italia femminile. Le lariane in trasferta contro la Res Roma

Dopo il piccolo round preliminare di fine agosto, la Coppa Italia Women entra nel vivo oggi, ore 15, col primo turno. In campo tutte le squadre di Serie B e quattro di Serie A. Tre le lombarde impegnate. A partire dall’ambizioso Como 1907 che fa visita all’ostico Res Donna Roma. Le lariane, protagoniste durante il mercato estivo di alcuni colpi di spessore come Boquete e Berryhill e reduci da quattro punti nelle prime due gare di campionato, puntano a fare bene anche in Coppa. Trasferta anche per il Lumezzane, che va in scena ad Arezzo. Le valgobbine sono ancora a secco di vittorie in questo avvio stagione. Match casalingo invece per il lanciato Brescia (due successi su altrettante gare di B), che se la vedrà col Cesena. Le big della Serie A, tra cui Inter, Milan e Como Women, entreranno nella competizione solamente nel secondo turno previsto a dicembre. Ma intanto l’Inter, fresca di qualificazione al secondo turno di Europa Cup (da disputare ad ottobre contro le albanesi del KFF Vllaznia), è al lavoro in vista delle Final Four della Serie A Women’s Cup. Mercoledì, sul campo neutro di Castellammare di Stabia, le nerazzurre sfideranno la Juventus in semifinale: in caso di vittoria sabato 27 ci sarà la finale contro una tra Roma e Lazio. Al.St.