Coppa Italia, Milan-Bari: c'è Leao al fianco di Pulisic. Orari e dove vedere la gara in tv

Milano, 17 agosto 2025 – L’ottavo posto rimediato al termine di una scorsa annata a dir poco al di sotto di ogni possibile attesa – nonostante la vittoria della supercoppa italiana e la finale di coppa persa contro il Bologna a Roma – costringe il Milan a cominciare ufficialmente la nuova stagione dal primo turno di Coppa Italia che i rossoneri giocheranno questa sera alle 21.15 (diretta televisiva su Canale 5 e streaming su Mediaset Infinity) a San Siro contro il Bari. Quella contro la formazione pugliese non sarà però il battesimo ufficiale della seconda avventura rossonera di mister Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, a causa dei due turni di squalifica maturati con l’espulsione durante la finale del 2024 vinta dalla Juventus contro l’Atalanta, sarà infatti sostituito dal vice Landucci. Allegri ha però fissato gli obiettivi in un’intervista concessa a Milan TV: “La Coppa Italia è una dei nostri tre obiettivi. La partita contro il Bari sarà molto importante a livello mentale e andrà vinta sul campo. Lo sappiamo tutti. Dobbiamo farci trovare pronti per questo inizio di stagione, avere rispetto del Bari che è una squadra che è ben organizzata in campo e anche tanto senso di responsabilità. C’è grande entusiasmo e vogliamo ringraziare tutti i tifosi che domani verranno a sostenerci allo stadio. Noi, dal canto nostro, dovremo giocare una gara di responsabilità, con ordine e tecnica. Conta la vittoria, per andare sempre il più avanti possibile e arrivare pronti a maggio per le finali”. Dall’altra parte ci sarà però il Bari di Fabio Caserta che non è affatto intenzionato a giocare un ruolo da sparring partner dei rossonera, come ha avvertito il tecnico dei pugliesi in conferenza stampa: “Il Milan non è soltanto un avversario di Serie A, ma anche una delle squadre favorite per lo scudetto. Ai ragazzi ho chiesto di potercela giocare a viso aperto. Se concederemo troppo, però, potremo raccogliere solo cose negative. Stiamo bene, ma trovare il giusto ritmo non sarà facile. Dovremo essere bravi soprattutto in fase di possesso, giocare senza timore e provando a mettere in pratica ciò che abbiamo testato in allenamento.

Le possibili scelte di Allegri e Caserta

Il Milan, allenato come detto in quest’occasione dal vice di Allegri Landucci, dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2 già visto più volte nel precampionato: Tomori, Gabbbia e Pavlovic saranno i tre centrali davanti a Maignan, mentre le fasce laterali saranno di competenza di Saelemaekers e del neoarrivato Espupinan. In mediana Loftus-Cheek è favorito su Modrid e Jashari per un posto da titolare al fianco di Ricci e Fofana, mentre davanti sarà riproposta la coppia d’attacco formata da Pulisic e Leao. Il Bari di Caserta risponderà invece con un 4-3-3. Pucino, Mavraj, Vicari, Dorval saranno i quattro di difesa schierati a protezione di Cerofolini. Verreth e Sibilli, invece, agiranno da mezzali ai fianchi di Pagano, con Bellomo, Gytkjaer e Pereiro a formare il tridente d’attacco. Orari e dove vedere la gara: la partita Milan-Bari, valida come primo turno della Coppa Italia, sarà trasmessa questa sera, domenica 17 agosto, alle ore 21.15 in diretta su Canale 5 e in streaming su sito e App Mediaset Infinity.

Probabili formazioni:

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri Bari (4-3-3): Cerofolini; Pucino, Mavraj, Vicari, Dorval; Verreth, Pagano, Sibilli; Bellomo, Gytkjaer, Pereiro. All. Caserta