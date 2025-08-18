Coppa Italia, il programma delle partite di oggi: quando e dove vederle in tv

Roma, 18 agosto 2025 - I trentaduesimi di finale di Coppa Italia sono ormai agli sgoccioli. Oggi andranno in scena le ultime quattro partite del programma della coppa nazionale, che precede di una settimana l'inizio della Serie A. Nelle sfide di oggi saranno impegnate tre squadre che parteciperanno alla massima categoria, ovvero Torino, Udinese ed Hellas Verona. I granata se la vedranno contro il Modena, i friulani sfideranno la Carrarese e gli scaligeri incroceranno il cammino dell'Audace Cerignola. Nell'altro match di questa sera, la Sampdoria volerà in casa dello Spezia in un derby tutto ligure. Gli esiti di queste partite completeranno il tabellone in vista dei sedicesimi di finale della competizione. Negli scorsi giorni hanno superato il turno l'Empoli, il Sassuolo, il Lecce, il Genoa, il Venezia, il Como, il Cagliari e il Palermo. Ieri, infine, hanno scavalcato il primo ostacolo Frosinone, Parma, Pisa e Milan.

Le partite di oggi

Audace Cerignola - Hellas Verona Il match sulla carta più agevole di oggi lo ha l'Hellas Verona. Gli scaligeri sfideranno l'Audace Cerignola, club che milita in Serie C. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18 e la diretta del match è affidata al Canale 20. Lo streaming sarà disponibile su Mediaset Infinity. AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Visentin, Martinelli, Ligi; Russo, Coccia, Bianchini, Cretella, D'Orazio; Cuppone, Emmausso. Allenatore: Vincenzo Maiuri. VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Ebosse, Valentini; Tchatchoua, Kastanos, Serdar, Bernede, Frese; Livramento, Giovane. Allenatore: Paolo Zanetti. Spezia - Sampdoria Un derby tutto ligure animerà questa giornata di calcio dedicata alla Coppa Italia. Lo Spezia e la Sampdoria si affronteranno in questo turno dei trentaduesimi di finale allo stadio Picco, con calcio d'inizio alle ore 18:30. Entrambe le squadre disputeranno la prossima Serie B e non si sono mai incrociate nella coppa nazionale. La diretta dell'evento verrà affidata a Italia 1 e sarà dunque disponibile in chiaro. Lo streaming è disponibile su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset. SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Cistana; Nagy, Esposito, Candelari, Aurelio; Di Serio, Artistico. Allenatore: D'Angelo. SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Ferrari, Vulikic; Depaoli, Ferri, Bellemo, Ricci, Benedetti; Sekulov, Cuni. Allenatore: Donati. Torino - Modena Il Torino di Marco Baroni esordirà oggi nel primo match ufficiale della sua stagione. I granata affronteranno il Modena, che milita in Serie B, a partire dalle ore 21:15 allo stadio Olimpico Grande Torino. Per entrambe si tratta della prima partita di Coppa Italia di quest'anno, poiché nessuna delle due ha dovuto disputare il turno preliminare. La compagine vincente questa sera si troverà di fronte il Pisa. La diretta televisiva sarà affidata a Italia 1, che trasmetterà il match in chiaro. Lo streaming sarà disponibile su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset. TORINO (4-2-3-1): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Anjorin; Vlasic, Gineitis, Aboukhlal; Adams. Allenatore: Baroni. MODENA (3-5-2) Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku, Santoro, Gerli, Pyyhtia, Zampano; Pedro Mendes, Defrel. Allenatore: Sottil. Udinese - Carrarese L'Udinese di Runjiaic scenderà in campo in casa contro la Carrarese. Per i friulani si tratta del battesimo stagionale, contro una Carrarese che giocherà la prossima Serie B e vorrà stupire. La squadra bianconera ha cambiato diversi elementi nel corso di questa sessione di calciomercato. Questa sfida di Coppa Italia sarà utile al tecnico per testare ulteriormente lo stato di forma dei suoi ragazzi, a pochi giorni dall'inizio della prossima Serie A. Il calcio d'inizio alla Blue Energy Arena di Udine è previsto per le ore 20:45. La partita verrà trasmessa in diretta in chiaro sul Canale 20 di Mediaset, oltre che in streaming sulla piattaforma Infinity. UDINESE (3-5-2): Sava; Palma, Kristensen, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Brenner. Allenatore: Runjiaic. CARRARESE (3-4-2-1): Fiorillo; Ruggeri, Calabrese, Cham; Scheffer, Melegoni, Parlanti, Belloni; Accornero, Rubino; Distefano. Allenatore: Calabro.