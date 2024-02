Coppa Italia, per l’Osimana finisce qui. Che amarezza nel pantano umbro

ATLETICO BMG

1

OSIMANA

0

ATLETICO BMG: Battistelli, Angeli, Ziroli, Fondi, Neziri, Fapperdue, Paletta (42’ st Francescangeli), Proietti, Sciacca (52’ st Valentini T.), Canavese (48’ st Maggese), Paciotti (39’ st Valentini M.). Panchina: Ercolanetti, Boninsegni, Pasqualini, Sbarzella, Tomaino. All. Farsi

OSIMANA: Santarelli, Falcioni (35’ st Di Lorenzo), Mosquera (39’ st Baiocco), Borgese, Patrizi, Micucci, Mercanti (9’ dt Bugaro), Bambozzi (21’ st Straccio), Tittarelli (39’ st Colonnini), Buonaventura, Alessandroni. Panchina: Piergiacomi, Fermani, Bellucci, Labriola. All. Aliberti

Arbitro: Burattini di Roma

Rete: 23’ st Paletta Note: espulsi dalla panchina Bellucci, Fermani, Bambozzi

Per l’Osimana finisce dopo appena due partite il cammino nella fase nazionale di Coppa Italia di Eccellenza. Amara l’andata e stesso epilogo nel ritorno degli ottavi per i senzatesta che escono così dalla competizione tricolore. Sconfitti anche ieri dall’Atletico Bmg, come nella partita di andata (0-2), seppur stavolta di misura, su un campo piccolo e malmesso, più simile a un campo parrocchiale che adatto a ospitare una fase nazionale. Nel comune umbro di neanche 4mila anime tra i monti Martani non mancano circa duecento tifosi osimani che nonostante il giorno infrasettimanale sono scesi a spingere Patrizi & C. a tentare la rimonta. Non riuscita. I senzatesta sbattono contro una difesa locale rocciosa, squadra pungente nelle ripartenze. L’Osimana ci prova, ma nel primo tempo Battistelli è quasi inoperoso. Dall’altra parte Proietti dopo 5’ impegna Santarelli. È l’Atletico Bmg ad avere il possesso del gioco nella fase iniziale. L’Osimana si affida alle punizioni e ai soliti lanci lunghi preda della difesa avversaria. La prima e unica azione nel primo tempo dei senzatesta la costruisce Buonaventura che sul finire della prima frazione serve dalla destra Alessandroni che però da centro area non riesce a dare forza e precisione alla conclusione. Nel secondo tempo il refrain non cambia, con l’Osimana che fatica, sul pantano del campo umbro, a costruire un’azione degna di nota, complice un arbitro che lascia correre troppo sulle perdite di tempo dei locali.

Partita spezzettata e nervosa, sospesa al secondo tempo per qualche minuto un paio di volte per intemperanze dei tifosi ospiti verso l’assistente sotto il settore ospite (alla fine 3 espulsi negli ospiti) e ancora di più in salita per i giallorossi quando al 23’ i padroni di casa trovano il vantaggio con Paletta lesto a sfruttare una leggerezza difensiva ospite e a beffare nell’angolino, con un tiro a scendere da dentro l’area , Santarelli. Poco dopo l’Osimana potrebbe trovare il pari, ma sulla botta di Alessandroni, Battistelli c’è. Come successivamente su un paio di tentativi disperati degli ospiti portati sempre da Alessandroni e poi da Straccio. Finisce l’avventura di un’Osimana (infuriata e che si è chiusa alla fine in silenzio stampa) uscita comunque tra gli applausi e i cori dei suoi tifosi e che recrimina per le direzioni arbitrali che soprattutto all’andata, ma anche ieri, l’hanno sfavorita e non poco.

Michele Carletti