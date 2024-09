Coppa Italia serie D, Prato-Seravezza 0-1: la decide Benedetti

Prato, 1 settembre 2024 - Il Prato è fuori dalla Coppa Italia di serie D. Nel match valevole per il primo turno della competizione, il Seravezza si impone 1-0 allo stadio Lungobisenzio. I lucchesi festeggiano il successo grazie alla rete di Benedetti al 19'. I lanieri possono recriminare per i due pali colpiti e per le occasioni sprecate nel corso della sfida. La prima opportunità della gara è firmata Conson, il cui tiro-cross viene salvato in angolo dalla difesa avversaria. Grande palla gol pochi secondi dopo per Giusti, che sporca i guantoni di Lagomarsini da posizione davvero invitante. I biancazzurri pagano l'occasione sprecata al 19', quando l'inserimento di Benedetti vale il vantaggio dei viaggianti.

La reazione dei padroni di casa non si fa attendere: prima Magazzù si divora un gol a porta vuota, ma viene cancellato tutto per fuorigioco; poi lo stesso numero 10 dei lanieri impegna Lagomarsini di sinistro. Clamorosa la chance che capita a Romairone: un bello scambio con Magazzù lo libera a tu per tu con il portiere avversario che, aiutato dai propri difensori, evita il pareggio. Prima dell'intervallo viene sollecitato pure Fantoni da Bellini, mentre Romairone non inquadra il bersaglio grosso su invito di Marino.

Al rientro dagli spogliatoi la formazione di mister Ridolfi prova a mantenere una buona pressione offensiva, ma i viaggianti tengono botta e cercano di creare pericoli in ripartenza. Al 64' Marino va vicino all'eurogol da centrocampo: dopo un rinvio sbagliato da Lagomarsini, il classe '99 tenta di infilarlo dalla lunghissima distanza, ma l'estremo difensore si riscatta e mette in angolo. Sfortunatissimo invece Magazzù, che con un tiro-cross dalla sinistra colpisce in pieno il palo al 77'. I minuti passano e lanieri continuano ad attaccare, ma la retroguardia di mister Brando in qualche modo impedisce ai locali di pervenire al pari. Deve ringraziare anche la Dea Bendata il Seravezza, visto che all'89' la punizione di Marino viene deviata sul palo. Falcone evita il 2-0 della compagine lucchese sporcando la conclusione di Lepri, ma non serve a niente, dato che il risultato non cambia.

PRATO-SERAVEZZA 0-1, IL TABELLINO

PRATO (3-5-2): Fantoni; Diana, Conson, Matteucci (Cellai dal 66'); Giusti, Marino, Remedi (Perugi dall'89'), Girgi, Limberti (De Ferdinando dall'80'); Romairone (Moussaid dall'83'), Magazzù. A disposizione: Ricco, Sepe, Allenatore: Ridolfi.

SERAVEZZA (3-4-1-2): Lagomarsini; Paolieri, Sanzone, Mosti (Coly dal 74'); Bedini, Greco (Stabile dall'85'), Menghi, Salerno (Accorsini dall'88'); Bellini (Bartolini dal 61'); Benedetti, Bocci (Lepri dal 66'). A disposizione: Borghini, Allenatore: Brando.

Arbitro: Marco Melloni di Modena, coadiuvato dagli assistenti Marco Tonti di Brescia e Andrea Lattarulo di Treviglio.

Rete: Benedetti al 19'.

Ammoniti: Sanzone, Bellini, Mosti, Bedini e Marino.

Note: 1' di recupero nel primo tempo, 6' nel secondo. 500 spettatori.

Francesco Bocchini