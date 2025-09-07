Coppa Italia regionale prima giornata. Da Lazzate a Lesmo, in Brianza va di moda il derby. Di spicco quello tra l’Ardor e il Saronno pieno di ex

C’è già qualche bel derby nella prima domenica di calcio vero a livello regionale. Li regala la prima giornata di Coppa Italia in programma oggi alle 16. Non è affatto male quello di Lazzate tra l’Ardor di Fedele e un Saronno rinnovatissimo, infarcito di ex, in campo e nella dirigenza, chiamati a far dimenticare la stagione scorsa lontano dalle posizioni importanti. Buona la pre-season dei gialloblù, praticamente senza vittorie quella degli “amaretti“, ma oggi sarà un’altra storia. Sempre nel girone 3 la Lentatese ospita la Caronnese, che punta senza mezzi termini a competere per la promozione in D. È un derby anche Mariano-Vis Nova: le province sono diverse, ma le città confinanti e gli stadi a 5 minuti uno dall’altro. Entrambe arrivano da una stagione esaltante, i padroni di casa da matricola e i giussanesi da dominatori in Promozione, in testa dalla prima all’ultima giornata.

La Fucina alle 15 si presenterà ai tifosi allo stadio Superga di Muggiò, poi amichevole col Sedriano. In Promozione spicca Lesmo-Ac Lissone alle 18: in stagione regolare non si incontreranno, ma entrambe sono costruite per provare a vincere nel girone B e D. Il Ceriano, che ha incantato in agosto, riceve il Rovellasca; la Base riceve il Castello Città di Cantù. La nuovissima Concorezzese ospita la matricola Dipo. Ricca di spunti l’amichevole Speranza Agrate-Meda.

Ro.San.