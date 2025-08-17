Coppa Italia Serie C. L’Atalanta Under 23 batte quattro colpi forti e chiari. Giana, la finale di Rimini è lontanissima: subito fuori

GORGONZOLA (Milano) Segnali diametralmente opposti da Gorgonzola. L’Atalanta Under 23 ne manda quattro, forti e chiari. La Giana, dopo essere arrivata fino alla storica finale con il Rimini l’anno scorso, saluta subito la Coppa Italia. Incipit illusorio per i biancazzurri, subito nella metà campo atalantina. L’occasione più ghiotta capita sui piedi di Akammadu che però, sotto misura, non sfrutta la respinta di Pardel su punizione di Ferri e calcia fuori bersaglio. La squadra di Bocchetti, però, trova il vantaggio in contropiede grazie alla conclusione strappa-applausi firmata Cissé. Gli uomini di Espinal incassano e si rialzano alla svelta con Renda e Lamesta a sfiorare il bersaglio grosso. Ci riesce lo stesso Renda dal limite dell’area, ma il pareggio dura poco: allo scadere della prima frazione di gioco, infatti, Panada trova i metri giusti poco fuori dall’area di rigore e insacca con un colpo perfetto. Nella ripresa i gorgonzolesi mantengono maggiormente il possesso della sfera. Ma non basta. Anzi, la baby Dea dilaga, dopo l’incornata di De Nipoti fuori di poco, piazzando l’uno-due che manda i titoli di coda sulla sfida in appena tre minuti. Prima Pounga si presenta in area e infila l’ex Monza Mazza, poi ci pensa Vavassori a mettere la parola fine sul capitolo qualificazione.

GIANA-ATALANTA U23 1-4 (1-2) Reti: 19’ pt Cissé (A), 39’ pt Renda (G), 45’ pt Panada (A), 22’ st Pounga (A), 24’ st Vavassori (A).

Lu.Mig.