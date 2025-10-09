Coppa Italia serie D

ORVIETANA 2 SIENA 0

ORVIETANA: Formiconi, Paletta, Berardi, Ricci, Mauro, Marchegiani, Herrera (66’ Simic), Esposito (73’ Sforza), Barbini (62’ Tronci), Tenkorang (85’ Selvaggio), Caon (62’Kone). All.: Rizzolo (in panchina Broccatelli)

SIENA: Di Vincenzo; Lapadatovic (62’ Zanoni), Cavallari (46’ Conti), Bellavigna; Rossi (69’ Vari), Masini, Ciofi (46’ Vlahovic), Lucas, Menghi (46’ Lipari), Giannetti, Loconte. All.: Bellazzini.

Arbitro: Palma di Napoli (Leli – Brandimarte).

RETI: 6’ Caon, 18’ Marchegiani.

ORVIETO - L’Orvietana fa il suo bel regalo ad Antonio Rizzolo tornato in famiglia e per oggi seduto in tribuna. Si gioca per i trentaduesimi di Coppa Italia, avversaria la squadra già corsara al Muzi nella seconda di campionato. Bellazzini, tecnico senese, propone una sorta di Siena 2, considerata la partecipazione, almeno all’inizio, del solo Masini fra i giocatori che avevano battuto l’Orvietana. L’Orvietana è più convenzionale lasciando in panchina il solo Simic fra quelli più utilizzati e con difesa a quattro. Tra i venti del Siena figurano tredici under venuti a lezione dal mister. Bellazzini conferma le sue idee di gioco che non sembrano pagare. Azione che parte dal basso, palla sempre a Cavallari che si ferma sulla tre quarti in attesa di un pressing che non arriva. Movimento che arriva puntuale quando il 24 prova a mettere palla in avanti. Caon è lesto ad approfittarne dopo meno di cinque minuti portando avanti l’Orvietana. Il cliché non cambia e al minuto 17, ecco il raddoppio. Marchegiani innesca la ripartenza, Tenkorang prova di tacco, il portiere respinge proprio sui piedi dell’iniziatore che realizza la sua prima rete stagionale. Fino al riposo succede poco o niente. Nel secondo tempo i bianconeri ospiti cambiano pelle con l’ingresso di tre fra i titolari. Ma è ancora l’Orvietana ad andare vicinissima al tris, almeno in tre circostanze: Un doppio colpo di testa, (Paletta-Mauro) con salvataggio sulla linea di Rossi e le due mastodontiche occasioni capitate a Tenkorang che non trova la porta dopo aver scavalcato in entrambe anche l’estremo difensore

Roberto Pace