Coppa Italia serie D. Il Foligno ko in casa, passa l’Atletico Ascoli . Mercato, vicino l’arrivo di Andrea Sbraga

FOLIGNO

0

ATLETICO ASCOLI

2

FOLIGNO 4-3-3: Mazzoni; Cichy (26’ st Qendro), Ceccuzzi, Bocci, Bevilacqua (11’ st Falasca); Marchetti (21’ st Khribech), Bosi, Da Pra (4’ st Pellegrini); Caccavale (11’ st Settimi), Tomassini, Sylla. A disposizione: Di Loreto, Niclas, G. Urbani, L. Urbani.

Allenatore: Manni.

ATLETICO ASCOLI 5-3-2: Galbiati; Carbone (32’ st Nonni), Camilloni, Mazzarani, Feltrin, Antoniazzi (5’ st Sardo); Minicucci (26’ st Oddi), Coppola (5’ st Vechiarello), Muro; Didio, Belloni. A disposizione: Di Giorgio, Spinucci, Bucco, Tatoscevitz.

Allenatore: Seccardini.

Arbitro: Niccolai di Pistoia

Reti: 17’ st Vechiarello, 28’ st Belloni.

Note: spettatori 200 circa.

Ammoniti: Belloni , Qendro, dir. Giacomo Fiaschini, Tomassini, Feltrin.

Angoli: 5-3.

FOLIGNO - Con un micidiale uno–due l’Atletico Ascoli riesce a violare (2-0) il Blasone e accede al 16° della Coppa Italia. Successo merito per i bianconeri marchigiani che dopo un primo tempo di attesa, nella seconda frazione hanno pigiato di più sull’acceleratore e alla fine hanno fatto festa per il passaggio del turno. Foligno che causa i severi infortuni di Grea, Schiaroli e Morlandi, e per evitare ulteriori guai è sceso in campo con una nidiata di baby, situazione di emergenza che si è fatta sentire anche quando Manni ha gettato nella mischia qualche titolare.

Sconfitta che per il Foligno non dovrebbe sollevare drammi ma potrebbe essere presa come una liberazione guardando con fiducia al campionato.

Sull’altro fronte l’Atletico Ascoli, forse un po’ troppo duro nei contrasti dopo un primo tempo senza un tiro in porta al 17’ del secondo tempo trova il vantaggio grazie al di Vecchiarello direttamente da calcio d’angolo. Il Foligno accusa il colpo prova, senza esito a riequilibrare il risultato lascia ampi spazi ai marchigiani che 11 minuti più tardi Belloni con un perfetto diagonale trova il raddoppio.

Oltre alla sconfitta, nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità in merito all’infortunio di Schiaroli che dopo ulteriori accertamenti l’infortunio è piuttosto serio, la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, infortunio che alla pari di Morlandi costringerà Schiaroli a subire un intervento chirurgico. Per tamponare la situazione il Foligno sembra correre ai ripari in quanto oggi dovrebbe arrivare Andrea Sbraga, 33enne difensore centrale che vanta un grosso bagaglio di esperienza in serie D.

Carlo Luccioni