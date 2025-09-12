Coppa Lombardia Prima e Seconda Categoria. Il derby al Palestra senza reti. La Triuggese cala un poker

Finisce a reti bianche il derby del “Palestra“ tra Pro Lissone e Biassono, coi tigrotti in testa al girone dopo il successo contro La Dominante. Pareggio anche tra Besana e Costamasnaga (1-1), dopo che entrambe avevano vinto all’esordio del raggruppamento di Coppa Lombardia. Cade invece la Briantea, che non riesce a dare seguito al successo ottenuto all’esordio e cede a Bresso 3-1. Seconda sconfitta di misura di fila per la Pol di Nova, che dopo aver perso con lo Schiaffino cede in casa 4-3 con la Rondò Dinamo e deve dire addio alla competizione.

In Coppa Lombardia di Seconda Categoria spicca il poker con cui la Triuggese ha battuto la Campagnola. Scatenato Covella, a segno con una tripletta e pallone nel borsone. Completa l’opera il sigillo di Pirola. E dopo il successo sull’Albiatese, biancorossi in testa al girone e buonissime possibilità di passaggio del turno. Secondo successo e primo posto a punteggio pieno anche per il Brugherio di Tiribocchi, che batte 4-2 il Vedano dopo essere andato in svantaggio. Da segnalare la doppietta di Siviero.

Ro.San.