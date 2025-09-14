Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Coppa Marche di Prima Categoria. Fc Osimo vince la stracittadina

Coppa Marche di Prima Categoria. Fc Osimo vince la stracittadina

Fra sei giorni via al campionato di Prima Categoria. Ieri intanto si è giocata la seconda giornata di Coppa...

di MICHELE CARLETTI
14 settembre 2025
Calcio, lo sport nazionale

Calcio, lo sport nazionale

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Fra sei giorni via al campionato di Prima Categoria. Ieri intanto si è giocata la seconda giornata di Coppa Marche di Prima Categoria. La terza e ultima giornata dei triangolari della prima fase si disputerà invece mercoledì 8 ottobre a campionato quindi già iniziato. Vittorie ieri per il Barbara Monserra, Castelbellino e Le Torri Castelplanio, ma anche per Fc Osimo che si aggiudica la stracittadina, casalinga, contro la Passatempese, e si prende il successo anche il Real Cameranese contro il Pietralacroce. I risultati, classifiche e il programma della prossima giornata.

COPPA MARCHE PRIMA CATEGORIA, 2^ giornata. Girone 4: Castelleonese-Barbara Monserra 0-1 (riposa Olimpia Marzocca, classifica: Barbara Monserra 4; Olimpia Marzocca 1; Castelleonese 0, prossimo turno: Olimpia Marzocca-Castelleonese); Girone 5. Borgo Minonna-Borghetto 0-0 (riposa Argignano, classifica: Borghetto 2; Argignano e Borgo Minonna 1, prossimo turno Argignano-Borgo Minonna); Girone 6: Castelbellino-Cupramontana 2-1, Staffolo-Le Torri Castelplanio 0-1 (classifica: Le Torri Castelplanio e Castelbellino 4; Staffolo 3; ; Cupramontana 0, prossimo turno: Castelbellino-Staffolo, Cupramontana-Le Torri Castelplanio); Girone 7: FC Osimo-Passatempese 3-1 (riposa Filottranese, classifica: Filottranese e Fc Osimo 3; Passatempese 0, prossimo turno: Passatempese-Filottranese); Girone 8: Real Cameranese-Pietralacroce 2-1 (riposa Loreto, classifica: Real Cameranese 3; Pietralacroce e Loreto 1; prossimo turno: Loreto-Real Cameranese).

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su