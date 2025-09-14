Coppa Marche di Prima Categoria. Fc Osimo vince la stracittadina

Fra sei giorni via al campionato di Prima Categoria. Ieri intanto si è giocata la seconda giornata di Coppa Marche di Prima Categoria. La terza e ultima giornata dei triangolari della prima fase si disputerà invece mercoledì 8 ottobre a campionato quindi già iniziato. Vittorie ieri per il Barbara Monserra, Castelbellino e Le Torri Castelplanio, ma anche per Fc Osimo che si aggiudica la stracittadina, casalinga, contro la Passatempese, e si prende il successo anche il Real Cameranese contro il Pietralacroce. I risultati, classifiche e il programma della prossima giornata.

COPPA MARCHE PRIMA CATEGORIA, 2^ giornata. Girone 4: Castelleonese-Barbara Monserra 0-1 (riposa Olimpia Marzocca, classifica: Barbara Monserra 4; Olimpia Marzocca 1; Castelleonese 0, prossimo turno: Olimpia Marzocca-Castelleonese); Girone 5. Borgo Minonna-Borghetto 0-0 (riposa Argignano, classifica: Borghetto 2; Argignano e Borgo Minonna 1, prossimo turno Argignano-Borgo Minonna); Girone 6: Castelbellino-Cupramontana 2-1, Staffolo-Le Torri Castelplanio 0-1 (classifica: Le Torri Castelplanio e Castelbellino 4; Staffolo 3; ; Cupramontana 0, prossimo turno: Castelbellino-Staffolo, Cupramontana-Le Torri Castelplanio); Girone 7: FC Osimo-Passatempese 3-1 (riposa Filottranese, classifica: Filottranese e Fc Osimo 3; Passatempese 0, prossimo turno: Passatempese-Filottranese); Girone 8: Real Cameranese-Pietralacroce 2-1 (riposa Loreto, classifica: Real Cameranese 3; Pietralacroce e Loreto 1; prossimo turno: Loreto-Real Cameranese).